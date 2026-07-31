Ratifican anulación de prisión a político que impulsó a Castillo a la Presidencia de Perú

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Lima, 31 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ratificó una resolución que anuló la orden de prisión preventiva dictada contra el prófugo líder del partido marxista Perú Libre, Vladimir Cerrón, que en 2021 llevó a Pedro Castillo a la Presidencia del país, y ordenó al Poder Judicial que dé «cumplimiento cabal» a esa decisión.

La semana pasada, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había considerado «inejecutable» la medida porque Cerrón aún contaba con otras órdenes de prisión preventiva vigentes, por lo que pidió al TC que aclare su resolución.

En respuesta, el Constitucional remarcó este jueves que su sentencia «ha adquirido la calidad de cosa juzgada en su contenido formal y material, y contra ella no cabe impugnación alguna».

Reiteró que «dispuso la nulidad de las resoluciones que desestimaron su solicitud de variación de prisión preventiva por el de comparecencia (periódica ante el juzgado),» y que «ante nuevos requerimientos, se deberá emitir resolución en concordancia con el respeto irrestricto de los derechos a la debida motivación y la libertad del favorecido».

El Constitucional había ordenado al sistema judicial implantar sobre Cerrón otras medidas menos restrictivas que permitan garantizar su presencia frente a los procesos por presunta corrupción abiertos en su contra cuando fue gobernador regional de Junín (2011-2014).

Cerrón, un neurocirujano formado políticamente en Cuba, tenía pendiente una orden de prisión preventiva de veinticuatro meses por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro, una red que cobraba sobornos para emitir licencias de conducir en Junín.

En 2025, el fundador de Perú Libre ya había logrado que la Corte Suprema de Justicia anule una sentencia de tres años y seis meses por el delito de colusión simple en el caso Aeródromo Wanka, que investigó las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del terminal aéreo en la provincia de Concepción.

En los últimos años del gobierno de Castillo, destituido por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, y de su sucesora Dina Boluarte (2022-2025), Cerrón se mantuvo en la clandestinidad e incluso hubo una investigación por su supuesta fuga en un auto de la Presidencia hacia una localidad del sur de Lima.

A pesar de figurar en la lista de los prófugos más buscados por la Policía, nunca se dio con el paradero del político, que desde la clandestinidad trató de ser candidato presidencial en los comicios de este año, que ganó la derechista Keiko Fujimori.

Tras conocerse la primera decisión del TC, Cerrón aseguró en la red social X que culminaban «tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad», mientras que este viernes compartió los comentarios sobre la ratificación por el TC de la nulidad de la orden de prisión preventiva dictada en su contra. EFE

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