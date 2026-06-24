Ratifican en Ecuador pena de más de un año de cárcel a dos policías por herir a una mujer

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Guayaquil (Ecuador), 24 jun (EFE).- Un tribunal de Ecuador ratificó una condena de un año, nueve meses y diez días de cárcel para dos policías que hirieron con arma de fuego a una mujer durante un operativo, informó este miércoles la Fiscalía.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2023, cuando dos camionetas con policías vestidos de civil y encapuchados, y otros uniformados, iniciaron la persecución de un vehículo, durante una operación en el sur de Quito.

El automóvil era conducido por una mujer que regresaba a su casa junto a su cuñada, sus dos hijos y una sobrina menor de edad, a quienes había recogido luego de los ensayos del grupo musical en su iglesia.

Según los testimonios recogidos por el Ministerio Público, las mujeres escucharon gritos e insultos desde las camionetas en las que iban los hombres encapuchados, quienes les exigieron detenerse, pero ellas pensaron que se trataba de un intento de secuestro.

Luego de treinta minutos de persecución, los perseguidos pararon ante un vehículo policial para solicitar ayuda y fueron interceptados por las camionetas que los seguían.

Los hombres no se identificaron como agentes y, según la investigación, apuntaron con sus armas a los cinco integrantes de la familia y luego se escucharon varios disparos.

Posteriormente, las autoridades sacaron a la fuerza a uno de los jóvenes del vehículo y «lo llevaron hasta una camioneta donde se encontraba una persona esposada para verificar si se trataba del sospechoso que buscaban. Al recibir una respuesta negativa, lo dejaron en libertad», señaló la Fiscalía.

Sin embargo, una de las mujeres que estaba dentro del auto resultó herida por impactos de bala en la espalda y una de sus pantorrillas, después de proteger con su cuerpo a su hija en medio de los disparos.

Un médico legista determinó que las lesiones le ocasionaron una incapacidad de entre nueve y treinta días.

Los dos uniformados, identificados como Edisson Javier P. T. y Alejandro Paúl A. A, fueron sentenciados por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y el tribunal que conoció la apelación confirmó también la reparación integral de 15.000 dólares para la víctima y la obligación de dar disculpas públicas en un acto en la Comandancia de la Policía de Quito. EFE

cbs/jrg