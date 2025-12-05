Rauw Alejandro ofrecerá un concierto gratuito en Santo Domingo el 13 de diciembre

Santo Domingo, 5 dic (EFE).- El cantante puertorriqueño de música urbana Rauw Alejandro cerrará un año «histórico» con un «espectacular» concierto gratuito en República Dominicana el 13 de diciembre, anunció este lunes a través de un video en sus redes sociales.

La presentación ‘Noche Caribeña’ se realizará en el Parque Eugenio María de Hostos, en el malecón de Santo Domingo, informaron este viernes sus organizadores.

En el clip, Rauw Alejandro aparece disfrutando un tradicional mangú -plato típico en República Dominicana- mientras escucha una radio antigua que reproduce su bachata ‘Silencio’.

En pleno diciembre, y como agradecimiento al cariño del público dominicano, el artista llega convertido en ‘Santa Rauw’, para ofrecer una noche cargada de energía, baile, éxitos, sorpresas y colaboraciones especiales, agregó la información.

La producción incluirá invitados que representan la riqueza musical del país, desde leyendas del merengue y la bachata hasta destacados artistas urbanos, uniendo generaciones y ritmos en un mismo escenario.

La ‘Noche Caribeña’ marca el regreso del puertorriqueño a Santo Domingo tras dos años de ausencia, tiempo en el que recorrió Estados Unidos, Latinoamérica y Europa con su gira ‘Cosa Nuestra World Tour’.

Durante 2025, el artista fue distinguido con el Premio Herencia Hispana en la categoría Visión, por su aporte innovador a la música latina y su impacto global.

En República Dominicana interpretará éxitos de sus álbumes ‘Cosa Nuestra’ y ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’, trabajos con los que rindió homenaje a sus raíces y exploró géneros como la salsa, la plena y la bomba. EFE

