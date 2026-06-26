Rayan, el más joven de Brasil: «No sé cuál es el jugador más peligroso de Japón»

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Basking Ridge (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El extremo brasileño Rayan, el más joven de la Canarinha, tuvo este viernes un ataque de sinceridad y reconoció que no sabe «cuál es el jugador más peligroso de Japón», selección contra la que jugará el lunes en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

«Amigo… amigo… déjame decirte que no sé cuál es su jugador más peligroso; solo si vemos los vídeos. Pero sé que es un equipo de mucha calidad, que llega muy fuerte», afirmó en rueda de prensa en el hotel de concentración, en Basking Ridge, en el interior del estado de Nueva Jersey (Estados Unidos).

El atacante del Bournemouth prometió que la plantilla de la Canarinha trabajará duro este fin de semana para «dar lo mejor y salir con la victoria» el próximo lunes en Houston frente al cuadro asiático.

«En la fase de grupos cualquier error tiene arreglo, pero ahora es matar o morir. El equipo de Japón es muy cualificado, pero nosotros tenemos jugadores que son increíbles», puntualizó el extremo de 19 años.

Rayan reveló, en este sentido, que el seleccionador Carlo Ancelotti y su equipo de auxiliares les pasan «muchos vídeos» sobre las principales características del adversario, lo que les ayuda después durante los partidos.

También indicó que el técnico italiano insiste mucho en trabajar la presión alta en los entrenamientos, algo que dio sus frutos en la tercera y última jornada del Grupo C contra Escocia, cuando Rayan presionó a un defensa rival y propició el primer gol de Vinícius.

Rayan, formado en el Vasco da Gama, fue titular en ese encuentro contra Escocia en sustitución del lesionado Raphinha, convirtiéndose así en el brasileño más joven en jugar una Copa del Mundo desde 1970.

Preguntado sobre qué puede haber visto en él Ancelotti para darle la titularidad siendo tan joven, el delantero cree que esa confianza se debe a su «trabajo diario en los entrenamientos».

«Ancelotti está muy pendiente de eso. Yo he dado lo máximo, lo mejor de mí, y él me dio la oportunidad y creo que la aproveché bien», comentó.

Rayan se mostró, además, «orgulloso» de estar representando a su país y aseguró estar «viviendo un sueño» con apenas 19 años.

«En Miami (contra Escocia) me quedé mirando al estadio en el calentamiento, recordando los momentos que pasé. Sé el sufrimiento que he pasado y ahora siento mucho orgullo», dijo. EFE

cms/car

(foto)(vídeo)