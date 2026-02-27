RD Congo propone a la exministra Amato Lumumba como secretaria general de la Francofonía

2 minutos

Nairobi, 27 feb (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) propuso este viernes a la exministra de Cultura (1997-2001) Juliana Amato Lumumba como candidata al puesto de secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).

«Al presentar la candidatura de la señora Juliana Amato Lumumba, la RDC desea contribuir a una Francofonía más moderna, más inclusiva y más cercana a los pueblos», declaró el ministro delegado de la Francofonía y la Diáspora Congoleña en el Ministerio de Exteriores, Crispin Mbadu Phanzu, en un comunicado.

Su candidatura se apoya en una «trayectoria excepcional» de más de 30 años en gobernanza pública, diplomacia cultural, cooperación internacional y liderazgo económico africano; así como en su «compromiso con las mujeres y los jóvenes» y su «visión de una Francofonía solidaria».

Amato Lumumba, de 71 años e hija del primer ministro e histórico líder anticolonialista congoleño Patrice Lumumba, es una «figura reconocida en la escena panafricana e internacional».

Por ese motivo, Kinsasa cree que su candidatura hará de la Francofonía una organización «más solidaria y cercana» con los pueblos, y capaz de acompañar a las transiciones digitales, culturales y económicas del siglo XXI.

Además de ser una empresaria «consumada», también ocupó el puesto de secretaria general de la Unión de Cámaras de Comercio Africanas (UACCIA) en El Cairo entre 2007 y 2015.

La actual secretaria general de la OIF es Louise Mushikiwabo, exministra de Exteriores de Ruanda entre 2009 y 2018.

La OIF aboga por la promoción de la lengua francesa (actualmente hablada por 330 millones de personas) y por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, y celebra cumbres cada dos años, en las que se reúnen sus 93 Estados miembros y gobiernos.

La próxima tendrá lugar en Camboya en noviembre de 2026, cuando se elegirá al nuevo secretario general de la OIF.

Este organismo, que empezó a reunir a sus jefes de Estado y de gobierno a partir de los años 80 con la ambición de ser una especie de Commonwealth (Mancomunidad de Naciones británica) ha atravesado momentos tumultuosos recientemente, sobre todo en África.

Allí, la OIF tiene a tres de sus miembros suspendidos por los golpes de Estado que han conducido a regímenes militares: Mali, Burkina Faso y Níger, todos ellos alineados con Rusia. EFE

pmc/pa/jgb