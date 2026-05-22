RD Congo restringe el número de personas en reuniones en el epicentro del brote de ébola

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Nairobi, 22 may (EFE).- Las autoridades restringieron este viernes el número de personas que pueden aglomerarse en reuniones en la provincia de Ituri, epicentro del brote de ébola declarado hace una semana en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

«Las reuniones públicas, manifestaciones y fiestas se limitan a un máximo de 50 personas», indicó el gobernador de Ituri, Luboya N’Kashama Johnny, en un comunicado.

Además, suspendió los velatorios y ordenó que los entierros se realicen «bajo estricto respeto» de los protocolos sanitarios, y ordenó cancelar los traslados de cadáveres entre territorios.

Asimismo, prohibió transportar cadáveres en moto, en vehículos privados, en transportes públicos o por cualquier otro medio, tarea que sólo podrán hacer las ambulancias del equipo de respuesta.

El campeonato de fútbol de Ituri fue cancelado, y se instalarán puntos de control, de toma de temperatura y de desinfección en todas las entradas y salidas de las zonas afectadas por el decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

Johnny también publicó medidas de prevención y de higiene «obligatorias» como lavarse las manos regularmente con agua limpia y jabón o utilizar gel hidroalcohólico en los lugares públicos.

Igualmente, instó a respetar una distancia mínima de dos metros entre las personas y evitar cualquier contacto físico innecesario y con personas enfermas, fallecidas o sospechosas de estar infectadas por el virus del Ébola.

También ordenó instalar dispositivos de lavado de manos en los lugares públicos; cocinar bien los alimentos, en particular la carne de caza; y colaborar con los equipos médicos de respuesta.

El gobernador publicó otra orden para prohibir «formalmente» la práctica de la automedicación o el aislamiento en el domicilio sin autorización médica.

Por último, pidió contactar «inmediatamente» con los equipos de respuesta cuando una persona presente una fiebre alta de inicio que no responda a ningún tratamiento; sufra una hemorragia, diarrea con sangre o hematuria; o en caso de que una persona fallezca repentinamente.

El brote se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses.

Fuera de RDC, Uganda confirmó dos casos (importados de RDC) en Kampala, de los que uno acabó muriendo, y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

La OMS declaró el pasado domingo el brote como «emergencia de salud pública de importancia internacional», aunque considera «bajo» el riesgo global de epidemia.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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