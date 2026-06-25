RDC y Ruanda se comprometen a aplicar «plenamente» el acuerdo de paz en el este congoleño

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Nairobi, 25 jun (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda se comprometieron a aplicar «plenamente» el acuerdo de paz para el este congoleño firmado en junio de 2025, pese a la violación del pacto ocurrida desde entonces, aseguraron este jueves esos dos países y mediadores como Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Africana (UA) y Catar.

El compromiso se refleja en un comunicado publicado tras la sexta reunión del Comité Conjunto de Supervisión (JOC, en inglés) del Acuerdo de Paz -integrado por EE.UU., la Comisión de la UA, Catar y Togo (mediador de la UA)- celebrada la víspera en Londres.

Así, la RDC y Ruanda acordaron «implementar plenamente» el acuerdo de paz firmado por esos dos países, incluido «lo relativo a los ataques con drones».

También coincidieron en «reducir de inmediato las tensiones, especialmente en torno a Minembwe (ciudad en torno a la cual ha habido combates recientes), y utilizar su influencia respectiva con todas las partes sobre el terreno para lograr este objetivo».

El JOC subrayó la necesidad «urgente» de adoptar medidas que garanticen la efectividad de un posible alto el fuego.

Asimismo, el Comité expresó su «profunda preocupación por la escalada de los combates, el impacto de los ataques con drones sobre la población civil y el proceso de paz, y el agravamiento de la situación humanitaria en el este de la RDC, incluido el brote de ébola en curso», según el comunicado.

En la reunión de Londres, el Gobierno congoleño comunicó sus avances en la «neutralización» del grupo rebelde Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), creadas en el este congoleño en el año 2000 por hutus ruandeses que participaron en el genocidio de 1994 -en el que fueron asesinados al menos 800.000 tutsis y hutus moderados- y que buscan recuperar el poder en su país.

Por su parte, Ruanda informó del proceso de retirada de sus fuerzas del territorio congoleño, donde apoyan al rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que controla grandes porciones de territorio de las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23, apoyado por la vecina Ruanda, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ratificando el pacto de junio (rubricado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

Desde 1998, el este de la RDC -rico en minerales esenciales para la industria tecnológica- vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE

pmc/pa/ajs