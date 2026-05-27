RDCongo enfrenta un «choque catastrófico» entre el ébola y el conflicto, afirma el jefe de la OMS

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El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles que el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) está dificultando gravemente los esfuerzos para contener el brote de ébola y pidió un «alto el fuego inmediato».

«El este de RDC se enfrenta ahora a un choque catastrófico entre enfermedad y conflicto, con el brote de ébola en la provincia de Ituri superando la capacidad de respuesta sanitaria», declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en X.

«Instamos a todas las partes beligerantes a acordar un alto el fuego inmediato para contener esta epidemia y permitir un acceso seguro y sostenible a los equipos médicos», explicó el director general de la OMS, que tiene previsto llegar a Kinshasa el jueves por la noche.

RDC, cuyas provincias orientales afectadas son de difícil acceso por carretera y están golpeadas por la violencia de grupos armados, declaró el 15 de mayo un brote causado por el virus Bundibugyo.

No existe vacuna ni tratamiento específico contra este virus, que provoca la enfermedad del ébola con una tasa de mortalidad de hasta 50%. La OMS activó una alerta sanitaria internacional.

Hasta el día 12 del brote, se registraron más de 900 casos probables y 220 muertes sospechosas, según los balances oficiales. Las autoridades sanitarias internacionales consideran que las cifras actuales probablemente están subestimadas.

El virus ya está presente en tres provincias de RDC y también en Uganda, donde se confirmaron mediante pruebas siete casos, incluida una muerte.

Tedros viajará el viernes a Bunia, capital de la provincia de Ituri, en el noreste del país y epicentro del actual brote.

«Detener la transmisión del ébola depende completamente del acceso humanitario. Pero los combates en curso están provocando desplazamientos masivos de población, empujando a las personas expuestas al virus hacia campamentos superpoblados y cortando corredores esenciales de contención», explicó.

Señaló que los trabajadores de primera línea «arriesgan sus vidas», mientras que los ataques contra centros de salud hacen «prácticamente imposible» el seguimiento de los casos y sus contactos, llamando a «poner la supervivencia humana por encima de cualquier otra consideración».

También subrayó que «es imposible restablecer la confianza dentro de las comunidades o aislar a los enfermos bajo el fuego de las bombas».

Se trata del décimo séptimo brote de ébola en RDC, uno de los países más pobres del mundo. La enfermedad provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa.

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