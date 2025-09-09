Reabierta al paso de peatones la cuesta por la que descarriló el funicular en Lisboa

Lisboa, 9 sep (EFE).- La cuesta de Lisboa por la que descarriló hace seis días el funicular de la Glória, dejando 16 muertos y 23 heridos, ha reabierto al tránsito de peatones, tras la rehabilitación de la calzada y del mobiliario urbano.

Según pudo constatar EFE este martes, los peatones, muchos de ellos turistas extranjeros, subía y bajaban a pie esta empinada cuesta, la Calçada da Glória, que conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más populares de la capital.

Anoche, las autoridades retiraron las vallas metálicas que impedían el paso desde la parte baja y alta de la calle.

Tan solo quedan al comienzo y al final, ramos de flores, obsequios y mensajes depositados por los ciudadanos en homenaje a las víctimas.

En la curva donde descarriló la cabina del funicular accidentada, que iba en sentido de bajada, todavía queda sin reparar una grieta en la fachada del edificio contra el que se estrelló y aún no se han puesto nuevos cristales en las dos ventanas enrejadas que hay junto al boquete.

En la zona de abajo, junto a la plaza de Restauradores, hay un agujero en el suelo rodeado por cuatro vallas para que nadie caiga en él, donde estaba el cableado de la estación del llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória).

Las vías se mantienen en la calzada pero se ha retirado todo el cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular, y que, según una nota informativa publicada el pasado fin de semana por el gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria era una de las atracciones turísticas de la capital portuguesa y ha sido completamente retirado de la calle por la que circulaba, aunque por el momento se desconoce si será reinstalado en el futuro.

Al día siguiente del accidente, que se produjo el 3 de septiembre, el Ayuntamiento suspendió las operaciones del resto de funiculares históricos de Lisboa, los de Lavra, Bica y Graça, hasta completar inspecciones técnicas. EFE

