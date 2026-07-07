Reabre el aeropuerto de Catania tras los cierres por la actividad eruptiva del volcán Etna

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Roma, 7 jul (EFE).- El aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia, ha reabierto este martes al mejorar las condiciones de la actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, que provocó desde el domingo el cierre del aeródromo y la cancelación de más de 120 vuelos.

«Tras el cambio en el nivel de alerta de actividad volcánica de rojo a naranja, las operaciones de vuelo se han reanudado con efecto inmediato. Por lo tanto, los sectores aéreos vuelven a estar operativos y se han restablecido los servicios de despegue y aterrizaje de vuelos», informo la Sociedad Gestora de los Aeropuertos sicilianos (SAR).

Debido a los problemas en el tráfico aéreo de estos días en Sicilia se sigue recomendando a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

La emisión de ceniza comenzó este domingo alrededor de las 05:45 GMT y se intensificó a partir de las 06:45 GMT, generando una columna de ceniza de unos 1,5 kilómetros de altura.

El Etna comenzó el pasado 26 de junio un nuevo proceso eruptivo caracterizado por la expulsión de lava que obligó a las autoridades italianas a intensificar el nivel de vigilancia sobre el volcán. EFE

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