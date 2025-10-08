Reabre el aeropuerto de Nuuk, tras ser evacuado por el hallazgo de un objeto sospechoso

Berlín, 8 oct (EFE).- El aeropuerto de Nuuk, la capital de Groenlandia, que fue evacuado este miércoles debido al hallazgo de un objeto sospechoso, reabrió al público, informó un portavoz.

En declaraciones recogidas por el diario groenlandés Sermitsiaq, el portavoz indicó que el objeto, que había sido descubierto en el control de seguridad, finalmente resultó no ser peligroso.

«Ahora el aeropuerto está reabriendo», afirmó, y explicó que habrá algunos retrasos, pero que los aviones pueden de nuevo aterrizar y despegar de la pista.

Con anterioridad, la policía groenlandesa había informado de que, debido al hallazgo de un objeto sospechoso, el aeropuerto había sido evacuado y acordonado.

«Pedimos a todos los ciudadanos que mantengan la distancia y respeten los cordones policiales», había solicitado el comunicado policial.

Nuuk es la capital de la isla ártica de Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de la Corona de Dinamarca. EFE

