Reabre el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto

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El paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, fue reabierto el jueves por primera vez desde que Israel lo cerró el 28 de febrero, cuando lanzó ataques conjuntos con Estados Unidos contra Irán, informó un medio cercano al Estado egipcio.

Al-Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia egipcios, indicó que el cruce fue reabierto «en ambos sentidos» y difundió videos en los que un pequeño número de palestinos se preparaban para pasar de Egipto a Gaza.

Las imágenes muestran también a varias ambulancias esperando recibir pacientes que salían de la Franja de Gaza.

Un funcionario de la Media Luna Roja egipcia dijo a la AFP en condición de anonimato que la apertura del paso fronterizo permitiría a pacientes palestinos cruzar a Egipto, y que palestinos varados regresen a Gaza.

Israel anunció esta semana que Rafah reabriría el miércoles, pero no ocurrió.

Indicó que los cruces se reanudarían en coordinación con Egipto, bajo aprobación de la seguridad israelí, y que sería monitoreado por la misión fronteriza de la Unión Europea.

La UE envió en febrero su misión de asistencia fronteriza a Rafah.

Quienes ingresen a Gaza deberán ser sometidos a una revisión adicional a cargo del ejército israelí, dijo el COGAT, una dependencia del Ministerio de Defensa a cargo de asuntos civiles en los territorios palestinos.

Rafah fue tomada por las fuerzas israelíes hace cerca de dos años en su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás, y la reabrió brevemente el 2 de febrero para un tránsito limitado.

Sin embargo, volvió a cerrar el paso el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques contra Irán que desataron la actual guerra en Oriente Medio.

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