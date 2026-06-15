Reabre la caverna que envuelve el parisino Pont-Neuf tras los daños por las interperies

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París, 15 jun (EFE).- La ‘Caverna’, la obra efímera del artista JR en el parisino Pont-Neuf abrió este lunes por sorpresa, casi diez días más tarde de cuando estaba prevista su inauguración, que tuvo que ser retrasada tras los daños que la instalación sufrió a causa de las tormentas.

El equipo del artista anunció en un comunicado que la caverna, que ofrece una experiencia inmersiva en la travesía de uno de los más emblemáticos puentes sobre el Sena, estará abierta a los visitantes durante la tarde.

El monumento, que estará disponible hasta el próximo 28 de junio de forma gratuita, comenzó a levantase a principios de mayo, pero ha estado sometido a las inclemencias del tiempo, indican sus responsables.

Las más importantes provocadas por una tormenta que dañó parte de la estructura, lo que obligó a retrasar la inauguración prevista el 6 de junio pasado.

Desde entonces, los equipos de JR han trabajado sin descanso para reabrir la instalación. EFE

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