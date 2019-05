La lucha contra el cambio climático no debe financiarse con los fondos destinados a la cooperación al desarrollo, enfatiza, sino que se “deben encontrar fuentes suplementarias en el respeto del principio que ‘el que contamina-paga’”.

La cooperación Suiza saldrá de Amlat Sergio Ferrari 03 de mayo de 2019 - 14:11 La cooperación suiza contempla retirarse de América Latina y el Caribe, progresivamente, a partir de 2021, según el documento presentado recientemente por el Ministerio de Exteriores (DFAE). La propuesta, sometida a la consulta de sectores políticos, asociativos y del mundo del desarrollo, implica el cierre definitivo de los programas vigentes en Bolivia, Honduras, Nicaragua, Cuba y Haití. Anunciada el 2 de mayo por Ignazio Cassis, titular del DFAE, la propuesta busca concentrar la cooperación suiza en 34 de los 46 países actuales. Aunque no hay claridad total al respecto, las ONG que cuentan con cofinanciamiento oficial y están presentes en América Latina esperan que sus proyectos en esa región no se vean amenazados por la futura política gubernamental. “La futura cooperación al desarrollo debe, imperativamente, guiarse por el mandato constitucional” que la sustenta. Debe, en particular, “reducir la pobreza en los países más pobres”, enfatiza un documento presentado por Alliance Sud, la comunidad de trabajo que reúne a seis de las más importantes ONG suizas (Helvetas, Acción de Cuaresma, Pan para el Prójimo, Swissaid, Caritas y la Ayuda Protestante) y asegura la ejecución de un mandato otorgado por la Cruz Roja Suiza, Tierra de Hombres Suiza y SOLIDAR. Para Alliance Sud - que asume también el secretariado de la coordinación de varias decenas de otras ONG del mundo del desarrollo-, otro objetivo esencial de la cooperación oficial debe constituir “el reforzamiento de la sociedad civil” de los países que reciben el apoyo helvético, “en el marco de programas y proyectos, así como a nivel del diálogo político”. Nueva lógica de cooperación El argumento esencial de la nueva lógica oficial consiste en ligar la cooperación internacional al tema migratorio. A partir del 2021, la lucha contra la pobreza, que constituía un eje esencial de la filosofía internacional helvética - en el marco los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas- cede su primacía a la prevención de los flujos migratorios. Además de la relación cooperación-prevención migratoria, el Gobierno suizo avanzó tres otros objetivos esenciales de su nueva visión: la creación de puestos de trabajo en los países del Sur; la promoción de la paz y el Estado de Derecho; así como el combate contra los cambios climáticos. El acento en la protección del clima implicará, a partir del 2021, hacer más - y de forma más eficaz, con prácticamente los mismos recursos financieros. Según el documento oficial, el presupuesto total para la cooperación para cuatro años se ubicará en los 11 000 millones de francos, lo que implica un aumento de 260 millones. Reacción de la sociedad civil helvética En su toma de posición, Alianza Sur señala el escaso presupuesto oficial destinado a la cooperación al desarrollo, a pesar de que “la Confederación registra año tras año, miles de millones de excedentes” en sus cuentas. Y recuerda las cifras reales destinadas a la cooperación, las que representan apenas un 0,45 % del ingreso nacional bruto, por debajo del 0,5 % con el cual Suiza se había comprometido. Y muy por debajo del 0,7% recomendado por las Naciones Unidas. La lucha contra el cambio climático no debe financiarse con los fondos destinados a la cooperación al desarrollo, enfatiza, sino que se “deben encontrar fuentes suplementarias en el respeto del principio que ‘el que contamina-paga’”. En cuanto al apoyo al área de la migración, Alianza Sur se muestra “favorable” en la medida en que “los programas y proyectos sirvan para mejorar la salud y la educación de base, promover el desarrollo rural y la buena gestión pública” en los países y/o continentes donde se originan los flujos migratorios. Las ONG exhortan a la coherencia de todas las políticas y ministerios de gobierno. La cooperación, insisten, debe ser acompañada por decisiones que contemplen las políticas fiscales, comerciales y de seguridad. En otras palabras, que Suiza se comprometa, por ejemplo, a combatir la fuga de capitales especulativos de los países del Sur y del Este y promueva acuerdos comerciales dignos, equitativos y respetuosos de los derechos humanos y ambientales.