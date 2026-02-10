Real España a defender liderato en Honduras con el campeón Olimpia a solo dos puntos

2 minutos

Tegucigalpa, 10 feb (EFE).- El Real España, bajo la dirección del costarricense Jeaustin Campos, buscará defender el liderato del torneo Clausura hondureño frente a Juticalpa en la quinta jornada, que comienza este miércoles con tres partidos.

La ‘Máquina’ del Real España, que encabeza la clasificación con 10 puntos, llega a esta cita con la obligación de sumar para sacudirse la presión del Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel.

El vigente campeón, Olimpia se mantiene al acecho en la segunda posición con ocho unidades, esperando un traspié del líder para asaltar la cima.

Juticalpa recibirá al Real España con la urgen de puntear para escalar desde la quinta posición, donde suma cinco enteros.

La jornada abrirá en Comayagua (centro), donde el Génesis, comandado por el portugués Fernando Mira, recibirá al Motagua, del español Javier López.

Las ‘Águilas’ del Motagua, situadas en la tercera plaza con cinco puntos, aspiran a un triunfo que les permita dar caza al Olimpia, el equipo más popular y laureado de Honduras, con 40 copas.

Por su parte, el Génesis intentará aprovechar su condición de local para salir de la zona baja de la tabla, pues se ubica en novena casilla, con dos unidades.

En el cierre de la actividad del miércoles, el Olancho, dirigido por el colombiano John Jairo López, visitará al Choloma.

Olancho es colista del torneo (undécimo) con apenas dos puntos, uno menos que su rival, Choloma, que está en la octava posición.

El jueves, Universidad Pedagógica será el anfitrión del Victoria. Ambos equipos están igualados con tres puntos, aunque los visitantes, bajo la tutela del argentino Hernán ‘Tota’ Medina, cuentan con una mejor diferencia de goles.

Los universitarios buscarán resarcirse tras su reciente derrota ante el Olimpia, que en este jornada descansará.

La fecha concluirá en San Pedro Sula con el enfrentamiento entre el Marathón, del argentino Pablo Lavallén, y el Platense.

El equipo visitante llega con la misión de recuperar los puntos cedidos en su anterior empate ante el Choloma, mientras que Lavallén busca meter al ‘Monstruo’ del Marathón en la pelea por los puestos de privilegio.

Marathón se ubica en la cuarta posición con cinco enteros, mientras que Platense es décimo, con dos. EFE

