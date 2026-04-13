Real España empata y sigue líder en Honduras en una jornada de violencia

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Tegucigalpa, 12 abr (EFE).- Real España, que este domingo tuvo un nuevo tropiezo al empatar 1-1 con Universidad Pedagógica, sigue de líder en Honduras al cierre de la primera parte de la decimoctava jornada del torneo Clausura, que fue empañada por hechos violentos antes del clásico nacional entre Motagua y Olimpia, en Tegucigalpa.

De visita, Real España, con el costarricense Jeaustin Campos como entrenador, rescató un sufrido empate a domicilio ante Universidad Pedagógica.

Los universitarios, que se mantienen en el sexto lugar con 18 puntos, fueron los primeros en anotar por medio del colombiano Luis López, al rematar de cabeza un lanzamiento de banda, al minuto 23.

Real España, líder con 31 enteros, y que venía de perder, logró la igualada al 83 con anotación de Exon Arzú.

En Tegucigalpa, el clásico entre Motagua y Olimpia fue manchado por un enfrentamiento en las afueras del Estadio Nacional José de la Paz Herrera entre fanáticos de ambos equipos, una hora antes del partido, que dejó al menos tres lesionados que fueron hospitalizados, uno de ellos de gravedad por heridas de bala.

Durante el enfrentamiento, en el que hubo piedras y múltiples disparos de armas de fuego, también se registraron daños a infraestructuras y vehículos particulares y autobuses con cristales rotos, entre otros hechos.

El juego, que se inició con una hora de retraso, se dio para los dos equipos, que apostaron por un fútbol rápido, vistoso y de pocas libertades en defensa.

Olimpia se puso a ganar al minuto 13 con gol de Edwin Rodríguez mediante un lanzamiento libre, que fue favorecido por un error del portero del Motagua, Luis Ortiz, a quien la pelota se le escapó de las manos.

La derrota ha sido la segunda consecutiva para Motagua, que dirige el español Javier López, después de un invicto que le duró trece partidos.

Para Olimpia, cuyo entrenador es el uruguayo Eduardo Espinel, el triunfo ha sido como un balón de oxígeno porque después de haber estado en el quinto lugar durante varias jornadas, ahora acecha a Motagua y al líder Real España.

Motagua, con 29 puntos, es segundo en la clasificación y supera a Olimpia solo por mejor diferencia de goles, pero tiene a su favor un partido menos. Además, tiene dos juegos menos que Real España.

En el primer duelo de la jornada, el Olancho, que dirige el colombiano John Jairo López y está siendo el equipo revelación del campeonato, de visita dio cuenta de Marathón al vencerle por 0-2.

Marlon Ramírez al minuto 13 y Clayvin Zúniga al 61, le dieron el triunfo a Olancho ante un Marathón que tiene como timonel al argentino Pablo Lavallén, que cayó en su propio estadio, el Yankel Rosenthal.

Con la caída de hoy, Marathón, que es quinto con 24 unidades, vio frustradas sus aspiraciones de cerrar al menos en el segundo lugar al finalizar las dos vueltas regulares del torneo, con lo que todavía sueña Olancho, que es cuarto con 27.

La decimoctava jornada continuará este lunes con el partido entre Victoria y Choloma, y cerrará el miércoles cuando medirán fuerzas Juticalpa y Platense. EFE

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