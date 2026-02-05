Real España expone su liderato ante Marathón en la cuarta jornada del Clausura hondureño

2 minutos

Tegucigalpa, 5 feb (EFE).- El Real España, bajo la dirección del costarricense Jeaustin Campos, expondrá su liderato ante su vecino, el Marathón, en el duelo más atractivo de la cuarta jornada del torneo Clausura de Honduras, que arranca este viernes con un partido.

La jornada, marcada por el protagonismo de los banquillos extranjeros, presenta al Real España en la cima con siete puntos, acechado por el propio Marathón y el Olimpia, ambos con cuatro unidades y con la intención de asaltar el primer puesto.

El plato fuerte dominical enfrentará al líder contra el Marathón, del argentino Pablo Lavallén.

La ‘Máquina’ del Real España buscará consolidar su racha positiva, mientras que el «Monstruo» del Marathón intentará aprovechar la localía para igualar la zona alta de la clasificación.

La fecha se abrirá este viernes en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde el Juticalpa se medirá al Génesis, que cuenta con el portugués Fernando Mira como estratega.

El Juticalpa ocupa el quinto lugar de la tabla, con cuatro puntos, mientras que el Génesis es décimo, con una unidad.

La actividad del sábado comenzará en Choluteca (sur), donde Universidad Pedagógica, dirigido por el hondureño Salomón Nazar, otrora portero de la selección hondureña y del Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), recibirá al Olimpia.

El Olimpia, vigente campeón y que ocupa la tercera posición con cuatro puntos, llega con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo para medirse a unos universitarios que marchan sextos.

Los «leones» Olimpia, uno de los mejores equipos de Honduras y el que más copas ha ganado, 40, busca recuperar su hegemonía habitual en el torneo.

El sábado, el Motagua, cuarto con cuatro unidades y bajo el mando del español Javier López, será el anfitrión de un Victoria que se sitúa en la séptima casilla con apenas dos puntos.

La jornada se completará el domingo con el enfrentamiento entre el Platense, que ejercerá como local en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula (norte), ante el Choloma.

El Platense no ha podido levantar la cabeza y ocupa el último lugar (undécimo) con un punto, mientras el Choloma es octavo, con dos. EFE

ac/rao/laa