Real España lidera el Clausura de Honduras en una tercera jornada marcada por empates

2 minutos

Tegucigalpa, 1 feb (EFE).- Real España, que este domingo igualó 2-2 ante Motagua, se mantiene como líder del torneo Clausura del fútbol hondureño al cierre de la tercera jornada, marcada por cinco empates.

La competición comenzó el sábado con dos encuentros.

En un nuevo clásico nacional, Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, tomó la ventaja al minuto 37 gracias a un potente remate de zurda de Darixon Vuelto, quien aprovechó un balón rechazado de cabeza por un defensor de Motagua dentro del área.

La reacción de los azules Motagua capitalino no se hizo esperar y al 43 el uruguayo Rodrigo de Olivera igualó el marcador, debutando con gol en el equipo que conduce el español Javier López.

El partido se disputó con mucha intensidad, roce físico y constantes aproximaciones de ambos conjuntos. Motagua logró darle vuelta al marcador al minuto 53 con un certero cabezazo de Óscar Discua, tras un tiro libre ejecutado al centro del área por el argentino Rodrigo Gómez.

Sin embargo, Real España rescató el empate al 83 por medio de un lanzamiento de penalti convertido por Eddie Hernández, una de las nuevas incorporaciones del club aurinegro, que suma siete puntos en tres partidos y continúa en la cima de la clasificación.

Motagua, con un partido menos, ocupa la cuarta posición con cuatro unidades, por detrás de Marathón y Olimpia, que registran cinco puntos cada uno en tres encuentros.

La jornada sabatina comenzó con el empate sin goles entre Victoria, dirigido por el argentino Hernán Medina, y Marathón, que tiene como técnico a su compatriota Pablo Lavallén.

Posteriormente, el campeón vigente Olimpia, bajo el mando del uruguayo Eduardo Espinel, cedió un inesperado empate 2-2 en casa ante Juticalpa.

La tercera fecha continuó este domingo con otro empate sin anotaciones entre Génesis y Choloma.

El clásico entre Real España y Motagua significó la cuarta igualdad de la jornada, también con marcador 2-2.

El cierre de la fecha estuvo a cargo de Olancho y Universidad, que igualaron 1-1 y completaron una jornada totalmente dominada por los empates. EFE

gr/gbf