Real España mantiene el mando y Olancho gana el clásico al Juticalpa en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 14 feb (EFE).- El Real España venció este sábado por 2-1 al Choloma y se consolidó en la cima del Torneo Clausura hondureño, mientras que el Olancho vapuleó por 4-1 al Juticalpa en el inicio de la sexta jornada.

Con anotaciones del panameño Daniel Aparicio (m.5) y del hondureño Eddie Hernández (m.61), el Real España, que tiene al costarricense Jeaustin Campos como timonel, sumó tres puntos vitales para alcanzar las 14 unidades y asegurar el liderato por una semana más.

La ‘Máquina’ del Real España impuso su condición de local y fue superior a su rival que apenas inquietó con el descuento de Daniel Rocha.

Con este resultado, el Choloma se hunde en la décima posición con solo tres puntos, los mismos que el Platense, que le aventaja por su mejor diferencia de goles.

El conjunto sampedrano se enfoca ahora en su debut del próximo martes ante Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde buscará trasladar su buen momento del ámbito local al plano internacional.

En otro duelo de este sábado, el Olancho, comandado por el técnico colombiano Jhon Jairo López, escaló a la tercera plaza tras golear por 4-1 al Juticalpa en uno de los dos clásicos de la jornada.

Los ‘Potros’ del Olancho dominaron el ritmo desde la primera mitad. Clayvin Zúniga abrió el marcador al minuto 17 tras conectar un centro, y Óscar Almendárez amplió la ventaja al 32 antes del descanso.

En el complemento, el equipo de López sentenció el encuentro con un penalti ejecutado por Gabriel Leiva (m.73) y otra anotación de Almendárez en el tiempo de descuento.

El Juticalpa, que se queda sexto con seis unidades, recortó distancias por medio de Josué Villafranca (m.69), pero no logró descifrar el muro defensivo liderado por el guardameta Denovan Torres.

La sexta jornada del Clausura se terminará este domingo con los partidos Génesis-Platense, Motagua-Marathón y Victoria-Olimpia. EFE

