Real España se afianza en el liderato tras ganar el clásico a Marathón

Tegucigalpa, 8 feb (EFE).- Real España consolidó este domingo su liderato en el torneo Clausura de Honduras al vencer por 1-0 a Marathón en el cierre de la cuarta jornada marcada por la polémica arbitral y el asedio del campeón Olimpia a la cima.

Bajo la dirección del costarricense Jeaustin Campos, Real España alcanzó las 10 unidades, producto de tres victorias y un empate, mientras que Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, descendió a la cuarta posición, con cinco.

El encuentro, disputado en el Estadio Yankel Rosenthal, casa de Marathón, fue de constantes idas y venidas donde ambos conjuntos pecaron de falta de puntería.

La polémica arbitral marcó el desenlace del clásico tras la anulación de un gol a Jesús Pérez por un presunto fuera de juego, una decisión que Marathón cuestionó.

La directiva de Marathón expresó su “enérgica protesta” y advirtió de que este tipo de «decisiones determinantes» que «distorsionaron el resultado y golpearon la credibilidad del torneo».

La sentencia del encuentro se produjo en el minuto 90, cuando el delantero Eddie Hernández certificó la victoria del Real España desde el punto de penalti.

La jugada del castigo fue también duramente cuestionada por Marathón, que señaló un «presunto fuera de juego previo» a la falta que originó la pena máxima.

En el segundo duelo dominical, Platense dejó escapar el triunfo ante Choloma en un partido en el que los segundos empataron 1-1 en los últimos minutos con gol del colombiano Jhoan Quejada.

Platense, que está en la última posición (undécima) con dos unidades, se puso a ganar al minuto 73 con gol del argentino Carlos López.

El campeón Olimpia, bajo la tutela del uruguayo Eduardo Espinel, se impuso el sábado por 1-0 a Universidad Pedagógica, que está en la séptima posición con tres enteros.

En un partido de escaso brillo técnico, un solitario gol del veterano Jerry Bengtson bastó para que los Leones escalaran a la segunda posición con ocho puntos, a dos del líder.

En otro duelo de la jornada, Motagua, que tiene al español Javier López en el banquillo, no pudo pasar del empate a un gol frente al Victoria.

Jefryn Macías adelantó a las Águilas del Motagua al minuto 34, pero la alegría duró poco, ya que Rodolfo Espinal igualó para Victoria, que dirige el argentino Hernán ‘Tota’ Medina, apenas dos minutos después.

Motagua se quedó tercero en la tabla de clasificación con cinco puntos, en tanto Victoria es sexto, con tres.

En el inicio de la fecha el viernes, Juticalpa y Génesis, que tiene como timonel al portugués Fernando Mira, igualaron 1-1.

Juticalpa se adelantó a los 33 segundos del juego por medio de Yervis Gutiérrez, pero el brasileño Gabriel Araujo selló la igualada definitiva para el Génesis en el minuto 13 con la ejecución magistral de un tiro libre. EFE

