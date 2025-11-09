Realizan simulacro de referéndum a una semana de que los ecuatorianos vayan a las urnas

2 minutos

Quito, 9 nov (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó este domingo un simulacro del referéndum y de la consulta popular que tendrán lugar simultáneamente el próximo 16 de noviembre, en la que se preguntará sobre la posibilidad de crear una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

El ejercicio se realizó en las 24 provincias del país con miles de policías, militares y servidores electorales, informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien destacó la coordinación interinstitucional en todo el proceso.

«Este ejercicio práctico es, en esencia, un mensaje de confianza de que cada voto será y ha sido respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular», indicó.

En esta actividad se validó la efectividad de los planes de contingencia con respecto a posibles eventos adversos y se puso a prueba el «100 % de los aspectos técnicos y operativos, así como el procesamiento de la totalidad de las actas», anotó el CNE, que ha registrado a más de 825 observadores nacionales e internacionales para el proceso electoral.

En el referéndum se preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución.

Otra pregunta versa sobre si están de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución.

De igual manera se preguntará si están de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija según los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. EFE

