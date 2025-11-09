Realizan simulacro de referéndum a una semana de que los ecuatorianos vayan a las urnas

3 minutos

Quito, 9 nov (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió este domingo un simulacro del referéndum y la consulta popular que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en los que, entre otras cosas, se preguntará sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

El ejercicio se realizó en las 24 provincias del país con miles de policías, militares y servidores electorales, informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien destacó la articulación interinstitucional en todo el proceso.

«Este ejercicio práctico es, en esencia, un mensaje de confianza de que cada voto será y ha sido respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular», indicó.

En esta actividad se validó la efectividad de los planes de contingencia con respecto a posibles eventos adversos y se puso a prueba el «100 % de los aspectos técnicos y operativos, así como el procesamiento de la totalidad de las actas», anotó el CNE, que ha registrado a más de 825 observadores nacionales e internacionales para el proceso electoral.

Preguntas

Los ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse, en una consulta popular, sobre la eventual instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una Carta Magna, en reemplazo de la elaborada en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, en un referéndum se preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución.

Otra pregunta versa sobre si están de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución.

De igual manera se preguntará si están de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija según los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional.

Propaganda

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabeza la propaganda por el ‘Sí’, mientras que la del ‘No’, está liderada por la oposición y ambas se desarrollan en redes sociales y en recorridos en territorio, donde también se han colocado afiches, algunos de los cuales contravienen las normativas al haber sido pegados, en lugar de colgados para facilitar el desmontaje cuando acabe el proceso.

El pasado viernes, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó la licencia solicitada por Noboa para hacer campaña por el ‘Sí’ en el proceso.

Tras el voto a favor de 86 legisladores, el mandatario quedó habilitado para hacer campaña desde las 00:01 de pasado viernes hasta las 19:00 de ese día, y desde este domingo hasta el jueves 13 de noviembre, día en que termina oficialmente el período de campaña.

Hasta el momento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) es la que más campaña ha realizado por el ‘No’ con miras al proceso del próximo domingo. EFE

sm/enb