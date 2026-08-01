Reanudan la búsqueda de los montañistas desaparecidos en avalancha en Pakistán

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Los equipos de rescate de Pakistán reanudaron el sábado la búsqueda a gran altitud de siete montañistas desaparecidos tras una potente avalancha en una de las cumbres más altas del mundo, después de que se recuperaran los restos de otros tres.

La avalancha se produjo el jueves y cortó el contacto con la expedición internacional de diez miembros liderada por el reconocido alpinista británico-nepalí Nirmal Purja, quien figura entre los desaparecidos.

Los cuerpos recuperados —trasladados en helicóptero a un hospital para su identificación formal— son el de una mujer estadounidense, una mujer omaní y un hombre nepalí, indicó el gobierno regional en un comunicado difundido el viernes en la noche.

La policía de la montañosa región norte de Gilgit-Baltistán señaló en un comunicado que los porteadores de gran altitud y los equipos de rescate habían iniciado el sábado el segundo día de la operación, después de que la búsqueda se suspendiera el viernes debido a las difíciles condiciones meteorológicas.

Los rescatistas y helicópteros militares rastrearon la zona, y los equipos pernoctaron en el campamento base, según el gobierno regional.

«El equipo de rescate informó que ha avistado algunos (más) cadáveres de los escaladores mediante imágenes de dron», señaló el comunicado.

«La operación de rescate se está llevando a cabo en condiciones de terreno extremadamente exigentes y de clima de gran altitud por parte del ejército pakistaní, en coordinación con escaladores locales de gran altitud y equipos de rescate», añadió.

– Potente avalancha –

La avalancha se produjo el jueves mientras los montañistas intentaban alcanzar la cima del Broad Peak (8.047 metros, 26.400 pies), cuando el equipo ascendía a una altitud de unos 6.600 metros, según las autoridades regionales.

La expedición estaba formada por 10 personas: Purja, cinco nepalíes, un pakistaní, una omaní, una estadounidense y un escalador de China.

El equipo mantuvo su último contacto el jueves por la mañana, según el comunicado oficial, y esa misma tarde comenzaron a surgir informes sobre la poderosa avalancha.

«Los datos de sus dispositivos de seguimiento indican que fueron arrastrados cientos de metros montaña abajo», declaró Naila Kiani, del Club Alpino de Pakistán, al periódico Le Monde.

– Súper cumbres –

Purja, de 43 años, había escrito esta semana en X que estaba cerca de convertirse en la primera persona en escalar dos veces las 14 «súper cumbres» sin oxígeno.

«Broad Peak, no pido nada más que un camino seguro hacia la cima y de vuelta», publicó el alpinista.

«No doy por sentada ni una sola montaña. Ni una. En el momento en que mis pies abandonan el campamento base, voy al 100%. Siempre ha sido así. Siempre será así», agregó.

Purja, que sirvió en la Brigada de Gurkhas británica antes de incorporarse al Special Boat Squadron de los Royal Marines, ha batido múltiples récords desde que se convirtió en montañista y guía turístico a tiempo completo.

Escaló las 14 montañas «ochomiles» (cumbres de más de 8.000 metros) en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces suponía un récord.

El Broad Peak es la duodécima montaña más alta del mundo, situada en la cordillera del Karakórum, en el norte de Pakistán, y está considerada una de las ascensiones más duras y técnicas entre todas las de más de 8.000 metros.

Fue coronada por primera vez en 1957 por un equipo austríaco.

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