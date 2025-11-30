Reanudan las operaciones en yacimiento de gas en el Kurdistán iraquí tras ataque con dron

Bagdad, 30 nov (EFE).- Las operaciones de bombeo fueron reanudadas este domingo en el yacimiento de gas de Kormor, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), después de que la noche del miércoles un ataque con dron provocara un gran incendio en los depósitos de hidrocarburos del campo, informaron las autoridades locales.

El Ministerio de Electricidad del Kurdistán dijo que el bombeo de gas se reanudó a las 2.00 hora local (23.00 GMT del sábado) a las centrales eléctricas de la región, que «se encuentran en proceso de reinicio».

«La situación eléctrica está mejorando y se normalizará por completo en 24 horas», añadió el departamento, después de que las autoridades y Dana Gas, la empresa emiratí gestora del yacimiento, lamentaran la suspensión de la producción y los consecuentes cortes de electricidad debidos al ataque.

El Ministerio de Interior kurdoiraquí denunció en un comunicado publicado el sábado que «agentes externos están aprovechando la incitación de individuos y entidades en la región para sembrar el caos», sin identificar a los responsables del ataque, y calificó la acción contra Kormor como un «acto de sabotaje».

Añadió que después de que las autoridades kurdoiraquíes tuvieran que recurrir al uso de combustible líquido como alternativa a la generación de electricidad, un grupo de «alborotadores» bloqueó la ruta de camiones cisterna «y abrió fuego contra ciudadanos y transeúntes en el distrito de Gwer», en la provincia de Erbil.

«Este incidente causó la muerte de un ciudadano y heridas a varios más», dijo Interior, que afirmó que no permitirá que «se exploten las buenas intenciones de las instituciones de la región», al tiempo que aseguró que «los alborotadores serán sancionados conforme a la legislación aplicable».

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado estos ataques, si bien el yacimiento de Kormor ha sido objetivo en múltiples ocasiones en los últimos años y las autoridades kurdoiraquíes han responsabilizado a milicias proiraníes que actúan al margen del control de las Fuerzas Armadas de Irak.

Se trata del segundo ataque de esa envergadura contra el mismo campo de gas desde finales de abril pasado, cuando Dana Gas suspendió de forma temporal sus operaciones en Kormor tras de la muerte de cuatro de sus empleados en otro ataque con dron.

Estados Unidos y otros países del golfo Pérsico considerados hostiles por grupos armados al margen de la ley, como Emiratos Árabes Unidos (EAU), tienen grandes inversiones en el sector energético del Kurdistán iraquí.

El yacimiento de Kormor produce alrededor de 452 pies cúbicos de gas al día que sirven para alimentar las centrales eléctricas del Kurdistán iraquí. EFE

