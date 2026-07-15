Reaparición del Atlante en Primera, lo más llamativo en el inicio del Apertura mexicano

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Aguascalientes (México), 15 jul (EFE).- El regreso del Atlante a la Primera división después 12 años, este jueves ante el Necaxa, será lo más llamativo en el inicio del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Los Potros de Hierro, tres veces campeones de liga, compraron la franquicia del Mazatlán y materializaron así su vuelta al circuito principal del fútbol de México, confiados en ser protagonistas, a pesar de no contar con una plantilla demasiado poderosa.

Miguel Herrera, internacional mexicano en el Mundial de Brasil 2014, dirigirá al Atlante en lo que para el estratega también será un regreso, después de fallar en su intento de clasificar a Costa Rica para el Mundial que concluirá el próximo domingo.

Herrera fortaleció la defensa con la contratación del paraguayo Walter Clar y el estadounidense Walter Portales, hace unas horas fichó al centrocampista uruguayo Martín Fernández y espera sumar otros refuerzos, según la directiva, que ha reiterado su propósito de que el equipo entre a la liguilla de los ocho mejores y a partir de ahí busque crecer.

El duelo ante el Necaxa pondrá cara a cara a dos cuadros de una rivalidad de casi un siglo, que ahora servirá para estrenar el torneo.

Dirigido por el uruguayo Martín Varini, el Necaxa apostará a superarse a sí mismo, luego de haber quedado fuera de los cuartos de final del Clausura.

En el otro duelo de este jueves, el Tigres UANL del centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán visitará a los Xolos de Tijuana dirigidos por su compatriota Sebastián Abreu, que tratará de sacar provecho de la condición de local.

Este viernes, el campeón Cruz Azul iniciará la defensa de su título en el estadio de San Luis, el León recibirá al Atlas y el Juárez al Puebla.

La primera jornada concluirá el sábado con los duelos Pumas UNAM-Pachuca, Monterrey-Santos Laguna, Guadalajara-Toluca y Querétaro-América.

La primera fase del Apertura, que transcurrirá con un ‘round robin’, concluirá el 22 de noviembre, cuando quedarán decididos los ocho clasificados para los cuartos de final.

– Partidos de la primera jornada del Apertura mexicano:

Jueves 16.07: Necaxa-Atlante y Tijuana-Tigres UANL.

Viernes 17.07: San Luis-Cruz Azul, León-Atlas y Juárez FC-Puebla.

Sábado 18.07: Pumas UNAM-Pachuca, Monterrey-Santos Laguna, Guadalajara-Toluca y Querétaro-América.EFE

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