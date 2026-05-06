Rebeldes de Tigré rechazan acusaciones de aliarse con Sudán para desestabilizar la región

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Nairobi, 6 may (EFE).- El Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FPLT) rechazó «categóricamente» este miércoles las recientes acusaciones del Gobierno de Etiopía sobre una supuesta colaboración de los líderes tigriños con Sudán para desestabilizar la región, unas afirmaciones que el partido tachó de «infundadas» y de campaña de «desinformación».

En un comunicado emitido en respuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores etíope, el FPLT aseguró que «no ha participado ni ha apoyado ninguna actividad que socave la estabilidad regional».

«En un momento en que la región exige moderación y un compromiso constructivo, tales afirmaciones solo sirven para exacerbar las tensiones y oscurecer la urgente necesidad de rendición de cuentas y de esfuerzos de paz genuinos», subrayó la organización.

Los líderes rebeldes recordaron que durante la guerra entre 2020 y 2022 contra el Ejecutivo etíope “fueron el pueblo y el Gobierno de Sudán quienes brindaron asistencia humanitaria y refugio a los civiles que huían”.

“Este acto humanitario no debe ser distorsionado cínicamente para servir a narrativas políticas cambiantes”, añadió el documento.

El FPLT reiteró su compromiso con la implementación “plena y fiel” del acuerdo de cese de hostilidades para poner fin a la guerra y exigió el retorno “seguro, voluntario y digno” de las poblaciones desplazadas.

“Estamos listos para participar en un proceso de diálogo creíble, inclusivo y orientado a resultados, sin condiciones previas, destinado a lograr una paz duradera y justa”, concluyó el FPLT, que hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye la implementación de los compromisos acordados.

Los rebeldes instauraron este martes el gobierno regional en el norte de Etiopía que controlaban antes de la guerra, que se desató cuando el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con el citado acuerdo de paz, cuyo cumplimiento ha encontrado muchas dificultades, y después de la muerte de al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE

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