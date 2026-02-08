Rebelo de Sousa cree que el presidente que elija en Portugal lo tendrá más difícil que él

1 minuto

Lisboa, 8 feb (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó este domingo tras votar en la segunda vuelta de las elecciones para elegir a su sucesor que su sustituto va a tener «una tarea más difícil» que la suya.

Tras ejercer su derecho en Celorico de Basto, en el norte de Portugal, Rebelo de Sousa indicó que, precisamente debido a esa dificultad, es «muy importante» que este domingo la participación sea alta para dar fuerza al futuro presidente.

Precisó que los cinco años de mandato del próximo jefe de Estado van a ser complicados por «la guerra, perturbaciones de todo tipo, inestabilidad política y social en el mundo, en algunos países, en la misma Europa».

Rebelo de Sousa se congratuló por el hecho de que la participación hasta el mediodía en esta segunda vuelta sea superior a la de la primera.

Y destacó, en referencia al efecto que el mal tiempo y los temporales de los últimos días puedan tener en la afluencia en las urnas, que los portugueses están reaccionando «como se esperaba, como ya ocurrió en tiempos de pandemia, están demostrando que en los momentos más difíciles que están presentes y cumplen su misión». EFE

ssa/jlp