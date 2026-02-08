Rebelo de Sousa recibirá a Seguro el lunes para preparar la transición en Presidencia lusa

Lisboa, 8 feb (EFE).- El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recibirá mañana, lunes, a su sucesor, António José Seguro, ganador de las elecciones de este domingo, para preparar la transición en la Jefatura de Estado.

La Presidencia informó en un comunicado en su página web de que Rebelo de Sousa telefoneó a Seguro para felicitarle por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, «deseándole las mayores felicidades y éxitos en el mandato que los portugueses le han atribuido y que se iniciará el 9 de marzo».

El mandatario actual manifestó a Seguro «toda la disposición para garantizar la transición institucional».

Con ese fin, Rebelo de Sousa recibirá mañana, lunes, al presidente electo en el Palácio de Belém, sede de la Jefatura de Estado, a las 16.00 hora local (15.00 hora GMT).

Con el 98,80 % de los votos escrutados, Seguro, que fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014, ha obtenido el 66,91 % de los sufragios este domingo, frente al líder de ultraderecha André Ventura, que ha logrado el 33,09 %.

Con su triunfo, Seguro devuelve la izquierda a la Presidencia de Portugal veinte años después de la salida en 2006 de Jorge Sampaio, también exlíder socialista y que fue sucedido por los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Rebelo de Sousa. EFE

