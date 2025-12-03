Rebelo de Sousa será dado de alta en horas y visitará España en febrero

2 minutos

Lisboa, 3 dic (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, será dado de alta este miércoles, tras haber sido operado de urgencia el lunes por la noche de una hernia incarcerada, y finalmente viajará a España en febrero, tras posponer la visita programada inicialmente para este mes debido a su ingreso hospitalario.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta del Consejo de Administración del Hospital Universitario São João, Maria João Baptista, señaló que wl jefe de Estado, de 76 años, será dado de alta «en unas horas» de ese centro, localizado en Oporto, en el norte de Portugal.

«Está bien, se hizo las pruebas de rutina habituales en este tipo de situaciones y se encuentra en las condiciones clínicas que pretendíamos, lo que se esperaba en el postoperatorio; ahora hay que esperar un poco más para que el señor presidente coma algo», indicó Baptista.

Apuntó que Rebelo de Sousa deberá tener cuidado con su alimentación y mantener reposo.

Por su parte, el jefe de la Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, agregó que el mandatario irá directamente al Palácio de Belem, sede de la Presidencia lusa, en cuanto salga del hospital y que está todo preparado para darle los cuidados necesarios con un gabinete de apoyo médico que seguirá su evolución.

Sobre su visita a España, que estaba agendada para los próximos 11 y 12 de diciembre, el responsable explicó que se ha marcado para febrero, sin ofrecer una fecha exacta, mientras que la que tenía previsto hacer el 14 y 15 de este mes al Vaticano para tener una audiencia con el papa León XIV también ha sido postergada, aunque todavía no se ha reprogramado.

El presidente portugués fue intervenido durante la noche del lunes de una hernia incarcerada después de que ingresara en el Hospital Universitario São João al sentirse indispuesto.

Rebelo de Sousa, con un historial de problemas cardíacos, está actualmente en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero. EFE

ssa/mr