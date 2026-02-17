Rebelo de Sousa viajará a España el 19 y el 20 de febrero tras aplazamientos

2 minutos

Lisboa, 17 feb (EFE).- El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, viajará a España el 19 y el 20 de febrero, por invitación del rey Felipe VI, en su última visita oficial a este país antes de terminar su mandato el próximo 9 de marzo y tras varios aplazamientos.

La Presidencia lusa informó en un comunicado en su web de que el viaje se hace «cumpliendo la tradición del inicio y el fin de los mandatos» y que supondrá «una oportunidad de reafirmar y profundizar los lazos duraderos de amistad y fraternidad entre los dos países y pueblos».

«El presidente Marcelo Rebelo de Sousa tendrá la oportunidad de agradecer la ayuda prestada por España durante las tempestades que afectaron a Portugal en las últimas semana», agrega la nota.

La Casa Real de España precisó que Rebelo de Sousa será recibido con honores militares en el Palacio Real de Madrid y que acto seguido los reyes tendrán un encuentro con el mandatario luso para después ofrecer un almuerzo en su honor.

Esta visita a España en principio estaba prevista para diciembre pasado pero tuvo que ser aplazada porque Rebelo de Sousa tuvo que ser operado de urgencia de una hernia.

Tras su recuperación, el viaje fue fijado para el 6 de febrero, pero finalmente volvió a ser postergado debido a los temporales que azotaron en las últimas semanas la península Ibérica.

Rebelo de Sousa dejará el cargo el próximo 9 de marzo tras diez años en la Jefatura de Estado, donde será relevado por el ganador de las elecciones presidenciales, el exministro socialista António Jose Seguro. EFE

ssa/fpa