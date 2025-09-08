Recapturan en Ecuador a Celso Moreira, «líder invisible» de la banda criminal Los Choneros

Guayaquil (Ecuador), 8 sep (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador recapturaron este lunes al narcotraficante Celso Moreira, denominado por el Gobierno como el presunto «líder invisible» de la banda criminal Los Choneros, la más antigua del país andino, vinculada al mexicano cartel de Sinaloa, y recientemente declarada como «terrorista» por Estados Unidos, según confirmó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Conocido también como ‘Celso’ o ‘Patucho Celso’, Moreira salió a la luz pública en mayo de 2024, cuando fue detenido en una finca ubicada a las afueras de la ciudad de Guayaquil durante una fiesta que había realizado por su cumpleaños y en la que fueron capturadas una treintena de personas y decomisadas armas y municiones.

Sin embargo, según Loffredo, un juez «que no estuvo del lado de los ecuatorianos» lo dejó en libertad condicional en lugar de mandarlo a prisión preventiva.

«Nunca más un ‘narcoterrorista’ vivirá de fiesta. Él creyó que se podía burlar de la Justicia, pero ahora la enfrenta nuevamente», dijo Loffredo en una rueda de prensa realizada en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, bastión de Los Choneros.

Celso, que tiene antecedentes por narcotráfico y otros delitos, fue detenido por los militares en la localidad de San Jacinto, perteneciente al municipio de Sucre, en Manabí, después de varios días de seguimiento y vigilancia y junto a otras cinco personas.

«Es reincidente en su accionar al haber sido capturado en posesión de armas de fuego con más personas libando en la vía pública, en clara asociación ilícita», señaló Loffredo.

El ministro aseguró que Celso es llamado el «líder invisible» de Los Choneros porque «construyó su poder manejando los hilos de esta organización, controlando operaciones y realizando alianzas desde la clandestinidad».

«Ocultándose tras una vida de opulencia, de una imagen de fiesta, de excesos», añadió Loffredo, al tiempo que recordó que, cuando fue capturado en 2024 en su «narcofiesta», tenía «una camisa de color negro y oro de marca».

Los Choneros es una de las bandas más grandes de Ecuador y fue denominada como «terrorista» por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, cuando declaró en el país el estado de «conflicto armado interno», precisamente después de que se reportara la fuga de la cárcel del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de esa organización delictiva.

Fito estuvo en paradero desconocido hasta el pasado 25 de junio, cuando fue recapturado por las fuerzas de seguridad en un búnker subterráneo ubicado en una casa en Manabí.

Veinticinco días después de su detención, Fito se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado a Estados Unidos desde el territorio nacional, y ahora está a la espera de un juicio por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE.UU., entre otros delitos, que está convocada para el próximo 19 de septiembre.

El pasado 4 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció desde Quito que su país había designado a Los Choneros y también a Los Lobos, actualmente la banda criminal más grande de Ecuador, como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica. EFE

