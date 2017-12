Derechos de autor

Rosas y elefantes para senadora suiza 30 de noviembre de 2017 - 09:45 La nueva presidenta del Senado suizo, Karin Keller-Sutter, fue recibida en su natal cantón de San Gallen con un rebaño de seis elefantes del zoológico infantil del Circo Knie. La legisladora del Partido Liberal Radical viajó desde Berna en compañía del ministro de Economía, Johann Schneider-Ammann. Rosas para una dama: La legisladora del Partido Liberal Radical, cuarta mujer en acceder a la presidencia del Consejo de los Estados helvético, recibió un ramo de rosas de la elefanta Delhi, en Rapperswil. Asimismo, el cuerpo local de bomberos activó las sirenas en su honor. El paseo triunfal continuó hasta la comuna de Wil, lugar de residencia de la senadora, donde Schneider-Ammann transmitió a su copartidaria las felicitaciones de los miembros del Gobierno.