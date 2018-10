(it)

Los apelantes propusieron como medida alternativa una prohibición limitada a ciertos momentos o lugares. Al respecto, el Tribunal Federal (TF) coincidió con el Tribunal Administrativo del cantón de Vaud que había considerado inadecuadas tales restricciones que no harían sino desplazar el problema.

Confirman prohibición de mendigar en Vaud 05 de octubre de 2018 - 11:21 El Tribunal Federal rechazó un recurso contra la prohibición de mendigar en el cantón de Vaud al considerar que esa interdicción está en conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos. La medida está destinada a proteger a las personas de las redes criminales que las obligan a limosnear. Además, tiende a preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad, han señalado las autoridades. Los apelantes propusieron como medida alternativa una prohibición limitada a ciertos momentos o lugares. Al respecto, el Tribunal Federal (TF) coincidió con el Tribunal Administrativo del cantón de Vaud que había considerado inadecuadas tales restricciones que no harían sino desplazar el problema. “Vivimos en un país en el que se prohíbe a las personas sentarse y tender la mano”, reaccionó Xavier Rubli, abogado de la docena de personas que apelaron, en entrevista con la agencia suiza de noticias Keystone-ATS.