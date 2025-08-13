Rechazo masivo al nuevo texto del tratado sobre contaminación de plásticos en negociación

Ginebra, 13 ago (EFE).- Una arrolladora mayoría de países y la sociedad civil manifestaron este miércoles decepción y rechazo a la nueva versión del tratado global contra la contaminación de plásticos que se ha presentado en las negociaciones, que deben concluir mañana en Ginebra, y del que se han retirado elementos que molestaban a un grupo de países petroleros y a su industria petroquímica.

La propuesta del presidente del órgano negociador, el embajador ecuatoriano Luis Vayas, fue recibida con un masivo rechazo de las delegaciones negociadoras de los países de todas las regiones, desde Latinoamérica, Asia y África, hasta la Unión Europa y los Estados insulares.

Las críticas se centran en la «escasa ambición» y en la «debilidad» del texto en su conjunto, que se reflejan en la ausencia de medidas de control a la producción y de las referencias al impacto en la salud humana, así como en el hecho de que hayan desaparecido las restricciones al uso de aditivos químicos tóxicos, entre otros. EFE

