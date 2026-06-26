Reclaman maquinaria para recuperar cadáveres en zona afectada por terremotos en Venezuela

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Catia La Mar (Venezuela), 26 jun (EFE).- Habitantes de la localidad costera de Catia La Mar, una de las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela, reclamaron este viernes el envío de maquinaria pesada para la recuperación de los cuerpos que quedaron atrapados bajo los escombros.

En medio de la desesperación, bloquearon incluso el paso de uno de estos vehículos que se dirigía hacia otra zona e intentaron que permaneciera en el lugar.

Los habitantes de Playa Grande demandaron, enfadados, atención para su comunidad.

Hasta la mañana de este viernes, numerosos residentes continuaban removiendo escombros con sus manos, palos, palas, picos y martillos.

Ya han pasado casi 40 horas y, según señalaron a EFE, la mayoría de los cadáveres que han salido de allí han sido rescatados por ellos mismos.

«Estamos sin herramientas, de manera muy precaria. Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable», dijo a EFE José Ramírez.

Busca a su cuñada, que quedó bajo un edificio.

«Necesitamos toda la ayuda posible», insistió.

Ramírez agregó que hasta ahora solo han recibido ayuda humanitaria, como alimentos y bebidas, pero de parte de buenos samaritanos que se trasladan desde la vecina Caracas.

Este hombre confió en encontrar en esta jornada el cadáver de su cuñada, tras indicar que logró llegar entre los escombros hasta el colchón en el que ella dormía cuando ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

«Necesitamos maquinaria para poderlos sacar porque ¿cómo nosotros podemos sacar si no tenemos nada?», se lamentó, por su parte, Héctor Galindo, quien busca a su madre y dos hermanos.

Los habitantes de esta zona trabajan incesantemente en la búsqueda de sus familiares atrapados entre los escombros.

Muchos de ellos están a la intemperie, otros en un refugio.

Hasta el momento se contabilizan 589 muertos por los terremotos y 2.980 heridos, según los datos oficiales más recientes. EFE

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