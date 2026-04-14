Reclusión perpetua para feminicida argentino que intentó simular un accidente

1 minuto

Buenos Aires, 13 abr (EFE).- La Justicia argentina dictaminó este lunes la pena de reclusión perpetua para un hombre de 40 años que asesinó a golpes a su esposa y luego intentó simular un accidente automovilístico para ocultar el feminicidio.

Javier Cerfoglio fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Necochea, una localidad ubicada a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, por el delito de homicidio cuádruplemente calificado por vínculo, ensañamiento, alevosía y violencia de género contra su esposa Magalí Vera, de 34 años.

El feminicida escuchó la sentencia desde una unidad penal de la localidad de Batán, donde permanece detenido desde el pasado 4 de diciembre, día en que fue hallado el cuerpo de la víctima.

“Quiero pedir disculpas, primero y principal a mi hijo Benjamín (12 años), por esa madrugada de dolor inmenso que les produje a muchas personas”, dijo Cerfoglio tras escuchar los alegatos del fiscal.

La Fiscalía contó con evidencia de peso como la declaración de un testigo presencial y los registros del ataque en cámaras de seguridad. EFE

fpe/sbb