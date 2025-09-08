Reclusos de una cárcel italiana construyen una línea férrea para ayudar a su reinserción

Roma, 8 sep (EFE).- Varios reclusos de la cárcel de Benevento (sur de Italia) participan en un programa de formación y empleo impulsado por el ministerio italiano de Justicia y la empresa Webuild que les permite trabajar en la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Nápoles-Bari para avanzar en su reinserción social.

«La iniciativa se creó para promover la legalidad y la inclusión social mediante trabajo especializado», explicó a EFE un portavoz la multinacional italiana de la construcción responsable del proyecto, al añadir que «contribuye así a su reinserción en la sociedad civil».

El plan, que surge del acuerdo firmado en 2023 entre Webuild y Justicia, ofrece a determinados presos la oportunidad de incorporarse a los trabajos de obra de la línea férrea, iniciando así «una trayectoria profesional estable y cualificada».

Según el portavoz, este convenio «permitirá que el proyecto se extienda gradualmente a otras prisiones». De hecho, ya ha comenzado la fase de evaluación de nuevos candidatos en la cárcel de Ariano Irpino, situada a 40 kilómetros de Benevento.

En esta última, la primera parte inició con la preselección de una decena de reclusos y de estos, tras la colaboración del Departamento de Administración de Justicia y la agencia de empleo Randstad, se eligió a los cuatro primeros candidatos para un programa de recualificación profesional.

Una vez finalizada la formación, los participantes empezaron a trabajar en el tramo de la citada línea que conectará la estación de Apice con la de Irpinia, ambas en la región sureña de Campania, cuya capital es Nápoles.

Aunque el proyecto no recibe financiación pública, salvo las contribuciones generales de la Ley «Smuraglia» (encargada de promover la reinserción social), cuenta con el respaldo de Webuild, que gestiona el consorcio encargado de su implementación.

Esta iniciativa, concluyó el portavoz, promueve «la reeducación a través del trabajo, reduciendo la reincidencia». EFE

