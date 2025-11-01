Recta final por la Alcaldía de Nueva York: Cuomo usa la IA y Mamdani una campaña a pie

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 1 nov (EFE).- El exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta Zohran Mamdani se disputan la Alcaldía de Nueva York con estrategias opuestas en la recta final de sus campañas: mientras Cuomo ha optado por vídeos creados con inteligencia artificial (IA), Mamdani apuesta por la nostalgia y el trabajo de terreno, antes de la elección del 4 de noviembre.

Como político millennial, Mamdani, de 34 años, es un nativo digital y se desenvuelve con soltura en las redes, ya sea dejándose entrevistar por influencers en el metro de Nueva York o mostrando cómo se aprende palabra por palabra un discurso en español para hacer llegar su mensaje a la comunidad latina de la Gran Manzana.

Su principal objetivo era darse a conocer, propósito que alcanzó tras ganar las primarias, y en esta recta final se ha centrado más en una campaña puerta a puerta con un ejército de voluntarios para dar a conocer su progresista programa político.

Mientras que todos los neoyorquinos saben quién es Cuomo, hijo de Mario Matthew Cuomo, que fue gobernador de Nueva York de 1983 a 1994; hermano del expresentador de la CNN; y gobernador de Nueva York durante una década, incluido el periodo de la pandemia del coronavirus, puesto al que se vio forzado a renunciar por parte del Partido Demócrata tras recibir varias acusaciones de acoso sexual.

Cuomo: Una estrategia poco definida

Según explica a EFE Isra Ali, profesora de Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York, la campaña de Cuomo, de 67 años, “tuvo un comienzo muy lento” ya que asumió que ganaría las primarias sin problemas y luego ganaría al candidato republicano, Curtis Sliwa, en las generales.

“No creo que tuvieran una estrategia muy definida, y su estrategia de última hora ha sido bastante negativa, en un contraste enorme con la de Mamdani”, anota la experta.

Ali dice que, pese a que Mamdani es el más joven, el treintañero ha apostado por una estética que evoca la nostalgia al usar en el diseño de los textos de su campaña “ciertos tipos de tipografía y colores que evocan referencias a Bollywood, pero también una estética de los años 70 que conecta con el público de las redes sociales que adora la nostalgia y todo lo que evoca el pasado”.

Mamdani: Una campaña en la calle

La experta también anota que en las redes de Mamdani se ve “un reflejo” de la campaña en terreno organizada por sus 90.000 voluntarios que se dedican a ir puerta a puerta.

«Porque siempre se le ve en la calle, hablando con la gente, interactuando con ella, conversando, teniendo conversaciones relajadas”, apunta Ali.

Cheryl Payer, de 85 años, detalla a EFE que lleva viviendo en Greenwich Village desde 1978 y que este año fue la primera vez que un grupo de voluntarios de un candidato electoral subieron a pie los cuatro pisos para hablar sobre las propuestas políticas de un candidato, en este caso, de Mamdani.

Lo que más le sorprendió fue que, tras abrir la puerta y hablar con ellos durante unos minutos, le preguntaron si le gustaría hacer campaña junto a ellos, oferta que declinó al explicar que no tenía ganas de “subir escaleras todo el día”.

Geo Peck, una joven canadiense que vive en Nueva York, explica a EFE que tiene dos amigos de 25 y 30 años que sí que se animaron a ir puerta a puerta para presentar la campaña de Mamdani.

“Es la primera vez que lo hacen y me contaron que consiguieron que todo su grupo de amigos lo hiciera con ellos”, anota Peck, quien señala que lo están haciendo porque parece que Mamdani “de verdad podría cambiar algo y la gente tiene ciertas esperanzas puestas en él”.

Durante la crisis de la pandemia, los neoyorquinos tenían la esperanza puesta en Cuomo: sus conferencias diarias contaban con miles de seguidores y la gente inundaba las redes sociales con contenido favorable sobre el entonces gobernador.

“(En ese periodo, Cuomo) hablaba con la gente de forma muy directa. Es notable lo diferente que es ahora, y creo que se nota en su presencia en redes sociales que ya no tiene esa capacidad de conectar y creo que está genuinamente confundido, porque antes sí podía, pero todo cambió desde las acusaciones de acoso sexual en su contra”, anota Ali.

El doble filo de usar IA

Para la experta también es interesante ver cómo la campaña de Cuomo ha usado la IA, una tecnología que en el marketing se ve “como un signo de pereza”.

El exgobernador ha compartido en redes diversos vídeos usando esta tecnología, entre ellos un clip generado por IA en el que aparece haciendo todo tipo de trabajos, como conducir un metro o limpiar un rascacielos.

No obstante, el más polémico fue el vídeo en el que, gracias a la IA, retrata como criminales a los seguidores de Mamdani al mostrar a un hombre negro con una keffiyeh robando en una tienda, a un hombre blanco abusando de una mujer, a un proxeneta mulato y a una anciana blanca bebiendo y conduciendo, entre otros personajes.

Dicho vídeo fue eliminado a los 20 minutos de colgarse y, según anotó la campaña de Cuomo, el contenido «se publicó por error». EFE

