Recuerdan a ambientalista hondureño asesinado que reclamaba: «Los bosques son del pueblo»

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Germán Reyes

Catacamas (Honduras), 29 (EFE).- La captura este mes del supuesto asesino del ambientalista Carlos Luna, después de 28 años, ha aliviado algo la pena de sus familiares, que ahora recuerdan que lo mataron por defender bosques de madera de color en el este de Honduras y porque para él, como decía, «los bosques son del pueblo».

«Mi padre decía que los bosques son del pueblo, no los ha sembrado nadie, no los ha cuidado nadie y el pueblo es su auténtico y legítimo dueño», indicó a EFE César Luna (46 años), uno de los hijos del ambientalista.

Carlos Luna era concejal de la Alcaldía de Catacamas, en el departamento de Olancho, y salía de una reunión de trabajo cuando fue asesinado de un balazo por la espalda el 18 de mayo de 1998. Le disparó, según la Justicia hondureña, Italo Iván Lemus, capturado el pasado 19 de mayo.

Salpicados políticos y empresarios de madera

El ambientalista, quien también decía que «los bosques se deben explotar pero de manera racional y sostenida, protegiendo el medioambiente», fue agredido «sin que nadie le brindara asistencia inmediata pese a que en la Alcaldía entonces había dos médicos».

Luna estaba por cumplir cuatro meses de haber asumido un nuevo período como concejal cuando lo mataron, y según su hijo César, el entonces alcalde de Catacamas, Alejandro Salgado, fue parte de la trama para asesinarlo. Olancho tiene una de las mayores reservas forestales, las que siguen sufriendo una grave destrucción.

Entre otros señalados por el asesinato de Carlos Luna figura un empresario y político de Catacamas, quien según familiares del ambientalista, ha causado graves daños ambientales en bosques de madera de color en Olancho.

El político rechazó el pasado 20 de mayo los señalamientos de dos de los hijos de Carlos Luna y los retó a que lo demuestren en los tribunales.

Pocos días antes de su muerte, Carlos Luna denunció ante la dirección del partido Unificación Democrática (UD, izquierda), al que representaba en la Alcaldía de Catacamas, que recibía amenazas de muerte de «poderosos madereros» que estaban molestos por su lucha contra la tala irracional de los bosques.

El caso llegó hasta la CorteIDH

Ante tanta impunidad en el caso del asesinato de Carlos Luna, quien lideraba el Movimiento Ambientalista de Olancho, su familia llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

«Nunca nos vamos a cansar de exigir justicia, por lo tanto pensamos que la Corte debe ordenar al Estado que profundice las investigaciones y que logremos justicia», expresó César Luna el 6 de febrero de 2013 en Costa Rica.

En octubre de 2013, la CorteIDH declaró que el Estado de Honduras es responsable de garantizar el derecho a la vida, y ordenó brindar gratuitamente y de forma inmediata el tratamiento psicológico que requirieran los familiares de Luna.

Baloy Luna, otro de los hijos de Carlos Luna, dijo a EFE que «dueños de aserrados muy grandes» pagaron para el asesinato de su padre.

Señaló además que un expresidente hondureño, originario de Olancho, al que no identificó, incluso prestaba su casa para reuniones para atentar contra Carlos Luna, y calificó de amenazas las reacciones del empresario y político luego de la captura del asesino de su padre, quien enfrenta una condena de 26 años de cárcel.

Daños en el río Talgua

«Ellos creen que estamos en 1998, cuando asesinaron a mi padre, que con amenazas atemorizaban a todo el mundo, callaban a todo el mundo, callaban periodistas. Nosotros no estamos exigiendo más que se haga justicia y se llegue a las personas que pagaron el dinero para asesinar a mi padre», recalcó.

Además, según Baloy Luna, la recién pasada y presente administración municipal de Catacamas han «entregado», al parecer en concesión a empresarios, una parte del río Talgua, que cruza por esa ciudad, donde mostró a EFE los supuestos daños que le han causado al río.

En su opinión, la captura en Catacamas del asesino de su padre, quien en 2008 fue deportado de Estados Unidos con un centenar de migrantes hondureños, «es el inicio» y recordó que otro implicado en el asesinato de Carlos Luna, ligado a empresarios y políticos, fue asesinado en 2006 en la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa.

«Fue silenciado para que no diera los nombres de los poderosos políticos que pagaron para quitarle la vida a mi padre», afirmó.

Carlos Luna se suma a otros asesinatos de ambientalistas en Honduras, desde 1995, entre los que figuran Blanca Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Bertha Cáceres y Juan López, este último en 2024. EFE

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