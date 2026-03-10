Recuperado un segundo cuerpo tras el colapso de edificio en el centro de Ciudad de México

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- Los equipos de rescate recuperaron este martes un segundo cuerpo de las personas que quedaron atrapadas por el colapso de un edificio en proceso de demolición en el centro de la capital mexicana, informó el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

“En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, indicó en sus redes sociales Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino.

El derrumbe ocurrió la tarde del lunes en un inmueble ubicado en la intersección de la Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital.

Según las autoridades locales, el edificio estaba siendo demolido debido a daños estructurales ocasionados por los terremotos de 1985 y de 2017 en México.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, había informado previamente de que una persona murió tras quedar atrapada bajo los escombros después de cerca de cuatro horas de labores de rescate, mientras otras dos permanecían sin ser localizadas.

Un trabajador fue rescatado poco después del colapso y trasladado a un hospital con “politraumatismos”, según detalló la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló que el incidente ocurrió por un “colapso no controlado” mientras los trabajadores realizaban labores de demolición en el tercer nivel del inmueble.

Las autoridades indicaron que decenas de empleados de una empresa privada se encontraban en el edificio y en sus alrededores al momento del derrumbe, por lo que se evacuó a 57 personas de la zona.

Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre los escombros con apoyo de perros y maquinaria ligera, mientras el área permanece acordonada.

La jefa de Gobierno también descartó que el accidente esté relacionado con las obras urbanas que se realizan sobre la cercana Calzada de Tlalpan, una de las principales vías de la capital que conecta con el Estadio Azteca -recientemente renombrado Estadio Banorte-, donde se inaugurará el Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE

