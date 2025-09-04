Recuperan ‘En el balcón vacío’, el filme olvidado del exilio republicano español en México

San Sebastián (España), 4 sep (EFE).- El filme ‘En el balcón vacío’, clave del exilio republicano español y basado en la vida de la actriz María Luisa Elío, refugiada en México tras la Guerra Civil española (1936-1939), tendrá una segunda vida tras ser restaurado, después de permanecer décadas prácticamente desaparecido.

De la restauración de la cinta se encargó la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), un centro internacional de pensamiento e investigación en torno al cine, y se proyectará en la sección Klasikoak del Festival de Cine de San Sebastián, que rescata clásicos de la historia del cine.

La versión restaurada, fruto del proyecto final de un estudiante de Máster en Archivo Cinematográfico, el mexicano Luis Alberto Juárez, fue presentada este jueves por el director del Festival, José Luis Rebordinos, y la gerente de EQZE, Arrate Velasco, junto al propio Juárez, entre otros.

La EQZE apoyó el trabajo de recuperación de la película en colaboración con la Filmoteca de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y Diego García Elío, hijo de Jomi García Ascot y María Luisa Elío.

Un retrato del exilio

Hija de un juez de paz y abogado de Pamplona (norte), María Luisa Elío llegó a México con 12 años en 1940 y se casó en 1952 con el ensayista Jomi García Ascot, también hijo de exiliados españoles.

El matrimonio participó en la actividad cultural mexicana que tenía como protagonistas a Carlos Fuentes, Leonora Carrington y Juan Rulfo, entre otros, y mantuvo una cercana amistad con Gabriel García Márquez, que dedicó a la pareja la primera edición de ‘Cien años de soledad’.

Con un reducido presupuesto que consiguió gracias a aportaciones de amigos, García Ascot, junto con la propia Elío y el escritor y actor Emilio García Riera, adaptó la autobiografía de su esposa en un rodaje con una cámara de 16 mm que se desarrolló durante 40 domingos, los únicos días que sus participantes, la mayoría familiares y amigos, tenían libres.

‘En el balcón vacío’, de la que solo se realizaron dos copias, se proyectó por primera vez en 1962, año en el que obtuvo el premio Fipresci en el Festival de Locarno (Suiza) y en 1963 recibió el Janus de Oro en la Muestra de Cine Latinoamericano de Sestri Levane (Italia).

Sin embargo, el filme no fue distribuido comercialmente y permaneció oculto durante décadas, desconocido por el público.

Un proceso de restauración de dos años

En 2023 Luis Alberto Juárez propuso la restauración digital de la película con el objetivo de crear una nueva versión que preservara sus características originales.

Uno de los trabajos más complicados del proyecto fue la investigación para encontrar en diferentes archivos la mejor copia sobre la que trabajar y se concluyó que era la que se conservaba en la Filmoteca UNAM.

Este duplicado fue escaneado en octubre de 2024 en la entidad mexicana y su restauración digital se llevó a cabo en los laboratorios de EQZE, dirigida por Juárez.

Durante ese proceso se identificaron imágenes de la Guerra Civil incluidas en la película que pertenecen al documental ‘Tierra de España’, en el que participó la guionista Lillian Hellman, a la que casualmente la sección Klasikoak del Festival de San Sebastián dedica su retrospectiva este año.

‘En el balcón vacío’ fue concebida como una «película manifiesto» que se proponía llevar a la práctica las propuestas de la revista del Grupo Nuevo Cine, explicó Juárez, y destacó que «es imposible concebir la cultura y el cine mexicano de esa época sin la colaboración del exilio republicano español». EFE

