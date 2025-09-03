Recuperan 100 cadáveres de víctimas del deslizamiento que arrasó una aldea entera de Sudán

The Swiss voice in the world since 1935

Jartum, 3 sep (EFE).- Las autoridades que gestionan la cordillera de Jebel Marra, en el oeste de Sudán, informaron este miércoles de que han recuperado cien cadáveres de las víctimas del deslizamiento de tierra que el pasado 31 de agosto arrasó completamente la aldea de Tarsin, donde alrededor de mil personas quedaron sepultadas.

El portavoz del Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A), Mohamed al Nayer, denunció en un comunicado que «ninguna organización ni grupo de voluntarios había llegado a la aldea para participar en la recuperación de las víctimas del deslizamiento», tal y como había solicitado el grupo rebelde que controla la zona de Jebel Marra.

Ante esta situación, advirtió que «decenas de otras aldeas están amenazadas por deslizamientos de tierra similares», en un momento en el que las fuertes lluvias están azotando fuertemente esta cordillera de Darfur, hogar de decenas de miles de desplazados por la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Por otra parte, el SLM/A dijo en otro comunicado que el jefe de la Autoridad Civil de estos territorios llegó a Tarsin y afirmó que «el número de muertos superó lo indicado en el informe inicial», en el que se estimó que murieron alrededor de mil personas ya que quedaron sepultadas por las rocas y el barro.

Asimismo, los aldeanos afirmaron a las autoridades locales que «lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos y ahora duermen en el suelo y se refugian bajo el cielo», mientras que también «necesitan urgentemente alimentos, medicamentos y refugio».

Tan sólo una sola persona sobrevivió a esta catástrofe, según las autoridades del SLM/A, que informaron más de un día después de que ocurriera el deslizamiento debido a la ubicación remota de la aldea de Tarsin y a las dificultades de acceso a un Jebel Marra completamente enfangado.

El SLM/A, comandado por el líder rebeldes darfurí Abdelwahid al Nur, se ha mantenido al margen de la guerra en curso desde abril de 2023 en Sudán. El territorio que controla, Jebel Marra, está completamente rodeado por bastiones de las FAR, que miles de civiles tienen que cruzar para llegar a la cordillera y refugiarse de los combates. EFE

