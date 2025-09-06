The Swiss voice in the world since 1935

Recuperan 270 cuerpos tras el alud que arrasó una aldea en Sudán

Los operativos de búsqueda tras el deslizamiento de tierra que devastó una aldea aislada en el oeste de Sudán permitieron recuperar 270 cuerpos enterrados, afirmó el miércoles un representante de la autoridad civil local en una visita al lugar.

El desastre ocurrió el domingo después de varios días de intensas lluvias en Tarasin, en la zona de Jebel Marra de la región de Darfur, y causó cientos de muertos, según la ONU.

El número de víctimas y la magnitud de los daños siguen siendo muy difíciles de evaluar en esta zona que está en gran parte controlada por el Movimiento del Ejército de Liberación de Sudán (MLS), indicó la ONU.

Los primeros informes señalaron entre 300 y 1.000 muertos.

«Cientos todavía están bajo los escombros que han cubierto las casas y los cultivos», afirmó el miércoles a la AFP Mujib al-Rahman Muhammad al-Zubair, presidente de la autoridad civil de las zonas controladas por el MLS. 

«Un gran número de animales también han muerto, todos bajo el lodo», y los derrumbes afectaron las fuentes de agua de la región, dijo en una entrevista a través de teléfono satelital.

Imágenes publicadas el miércoles por el MLS muestran a una pequeña multitud trabajando en el lugar del deslizamiento que sepultó el pueblo bajo una gruesa capa de lodo, árboles arrancados y vigas rotas.

Cerca de 150 personas abandonaron la zona para refugiarse en otras partes de la región después del deslizamiento de tierra, según la OIM.

El lunes por la noche, el MLS informó de «1.000 muertos» y lanzó un llamamiento de ayuda a la ONU y otras organizaciones humanitarias.

La zona del desprendimiento se encuentra a varias decenas de kilómetros al suroeste de la ciudad de El Facher, capital del estado de Darfur del Norte, sitiada desde hace un año por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR), en guerra contra el ejército.

El papa León XIV pidió el miércoles una «respuesta coordinada» ante la «catástrofe humanitaria» que se está produciendo en el país africano en medio del conflicto y la reciente catástrofe natural.

«Nos llegan noticias trágicas desde Darfur. En El Facher, numerosos civiles están atrapados en la ciudad, víctimas del hambre y la violencia», alertó el pontífice.

