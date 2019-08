Lanzada por la asociación suiza ‘Agua potable para todos’, la iniciativa popular ‘ Agua potable limpia y alimentos sanosEnlace externo ’ pide que solamente los agricultores que no utilizan productos fitosanitarios y antibióticos con fines profilácticos reciban subvenciones estatales (pagos directos). La iniciativa ha recogido las 100 000 firmas necesarias y será sometida a votación popular previsiblemente en el año 2020.

Da dove viene l'acqua potabile in Svizzera

(it)

Woher kommt das Trinkwasser in der Schweiz?

¿De dónde viene el agua potable en Suiza? Luigi Jorio 16 de agosto de 2019 - 11:43 El 80% del agua potable que se consume en Suiza proviene del subsuelo. Las reservas hídricas son abundantes, pero también están cada vez más expuestas a la contaminación. En Suiza, el agua potable se obtiene de tres fuentes. Cerca del 40% proviene de las aguas subterráneas, otro 40% de manantiales y el 20% restante de aguas superficiales, principalmente lagos y ríos. Las aguas subterráneas se alimentan de la lluvia, el deshielo de la nieve y los glaciares, así como de las infiltraciones de los cursos de agua. Las reservas subterráneas son enormes: 150 000 millones de metros cúbicos, lo que corresponde a cerca del volumen de todos los lagos suizos. De esta cantidad, solo algo más de 1 000 millones se utilizan para satisfacer las necesidades de agua potable. Nitratos y residuos de pesticidas Teóricamente, sería posible extraer una cantidad diez veces superior de agua, sin riesgo de que esto repercuta permanentemente en el nivel de la capa freática y el medioambiente, afirma Ronald Kozel, jefe de la sección Hidrología en la Oficina Federal de Medioambiente (OFEV). El problema hoy en día, prosigue, es que es imposible crear nuevos puntos de captación de agua, especialmente en el altiplano del país. La creciente urbanización, la utilización intensiva de las tierras agrícolas y los conflictos de interés que de ello resultan están limitando cada vez más la cantidad de agua que puede utilizarse realmente, subraya Kozel. Sin embargo, no es el aspecto cuantitativo lo que preocupa a la Oficina Federal de Medioambiente. “Las reservas de aguas subterráneas están cada vez más expuestas a la contaminación, que proviene sobre todo de la agricultura”, indica el informe de la Observación Nacional de las Aguas Subterráneas (NAQUA), que publicó ayer la OFEV. La calidad del agua puede verse comprometida por la presencia, sobre todo, de nitratos, residuos de productos fitosanitarios, medicamentos y microcontaminantes de la industria, el artesanado y los hogares, indica la OFEV. Un tercio del agua potable en el váter Pese a la presencia de residuos de pesticidas potencialmente peligrosos para la salud humana, como el Clorotalonil, la calidad de las aguas subterráneas en Suiza en general sigue siendo excelente. Una tercera parte del agua captada puede ser vertida sin tratamiento en la red de distribución. En 2017, se distribuyeron 300 litros de agua por persona al día. Pese al crecimiento demográfico, el consumo de agua potable en Suiza disminuye constantemente desde mediados de los años 80. Esto se debe a las tecnologías para el ahorro hídrico, la limitación de las pérdidas en la red de distribución, así como a la deslocalización al extranjero de centros de producción de varios sectores industriales. Actualmente, en Suiza una persona utiliza 142 litros de agua al día en el hogar. Cerca de un tercio termina en la taza del inodoro. Iniciativa agua potable Lanzada por la asociación suiza ‘Agua potable para todos’, la iniciativa popular ‘Agua potable limpia y alimentos sanos’ pide que solamente los agricultores que no utilizan productos fitosanitarios y antibióticos con fines profilácticos reciban subvenciones estatales (pagos directos). La iniciativa ha recogido las 100 000 firmas necesarias y será sometida a votación popular previsiblemente en el año 2020.