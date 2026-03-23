Redeia quiere que Bruselas impida a Francia obstaculizar las interconexiones con España

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París, 23 mar (EFE).- Redeia considera que las interconexiones eléctricas entre España y Francia son «imprescindibles» y propone que sean declaradas de interés comunitario para que de esa forma se impida que un país afectado, en este caso Francia, obstaculice su desarrollo.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, explicó este lunes en declaraciones a EFE que esa propuesta, que es la que entiende que defiende el Gobierno español, pasa porque «la planificación eléctrica sea de interés comunitario, es decir que la planificación de las infraestructuras transnacionales sea vinculante para los países afectados».

De esta manera, esos países no podrían «obstaculizar una infraestructura que es buena para Europa», añadió Corredor, que participó en el quinto foro organizado por las patronales de Francia (Medef) y España (CEOE), en el que la cooperación en materia de energía y las interconexiones tuvieron un papel relevante.

Insistió en que los proyectos de interconexión «no son algo que interese solamente a España, interesa fundamentalmente a Europa» porque son las que permiten «utilizar todas las fuentes energéticas disponibles en los diferentes países».

España lleva años presionando a Francia, con pocos resultados, para aumentar las interconexiones eléctricas entre los dos países, que ofrecen una capacidad de intercambio de 2.800 megavatios que deberían pasar a 5.000 en dos años cuando se termine la línea que se está construyendo por el golfo de Vizcaya.

Eso representará apenas un 5 % de la capacidad de generación instalada en España, cuando la Unión Europea (UE) había fijado un objetivo del 10 % para 2010, que debía subir hasta el 15 % para 2030.

Corredor insistió en que la guerra en Oriente Medio pone más en evidencia que «la Unión Europea necesita dotarse de una autonomía energética» y aprovechar las ventajas de la renovable que es actualmente la más asequible en términos de precios y de la que mucha se genera en España y Portugal.

Por eso señaló que «las interconexiones son imprescindibles para que la energía renovable pueda fluir».

Más allá de la línea submarina que se está construyendo por el golfo de Vizcaya y que, según Corredor, podría estar en servicio en su primera fase a finales de 2027, indicó que hay otros dos proyectos más a través de los Pirineos, uno por Navarra y otro por Aragón, que también se consideran de interés comunitario.

La de Navarra, que como la que iría por Aragón, aparece en el mapa de autopistas eléctricas que ha presentado la Comisión Europea y se encuentra en fase de estudio y ya tiene un presupuesto de la UE para la investigación tecnológica, precisó.

La presidenta del gestor de redes en España hizo hincapié en que las interconexiones «no tuvieron nada que ver» con el apagón del 28 de abril de 2025, pero fueron «fundamentales» para una rápida reposición del suministro, ya que ayudaron a alimentar el sistema eléctrico español.

Corredor reiteró que tanto el informe del panel de los expertos europeos, que se hizo público el pasado viernes, como el que había elaborado el Gobierno en su momento corroboran el que había presentado Red Eléctrica en junio.

Por eso, dijo que se sienten «reconfortados en el sentido de que todo lo que en ese informe se recoge demuestra que el operador del sistema cumplió con la normativa que estaba vigente estrictamente».

Una normativa, que según su análisis, otros no respetaron, y precisamente su principal conclusión es que «si se hubiera cumplido la normativa vigente, el apagón no se hubiera producido».

De cara al futuro y para que esa situación no se vuelva a repetir, Corredor se felicitó de que las reformas introducidas por el Gobierno y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vienen a reforzar el papel del operador del sistema.

«Por tanto, nos sentimos reforzados y ratificamos que el cumplimiento por parte de Red Eléctrica fue estricto antes, durante y después del apagón, pero que no todos los agentes del sector eléctrico español se comportaron de la misma manera», señaló. EFE

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