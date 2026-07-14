RedNote, la app que revolucionó el turismo en China

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La competencia es feroz entre los fotógrafos en los lugares turísticos más populares de Pekín, incluido un lago pintoresco donde mujeres vestidas con túnicas tradicionales posan para luego compartir sus retratos en RedNote, la app de estilo de vida más popular de China.

La plataforma, cuyo nombre oficial en chino es Xiaohongshu, ha revolucionado la industria turística en el gigante asiático, donde los viajes domésticos están en auge y alcanzan niveles récord. Ahora, según reportes de prensa, se prepara para presentar su solicitud de salida a bolsa este mismo año.

Su interfaz es similar a la de la red social estadounidense Pinterest, pero a veces se la apoda «el Instagram chino», ya que los usuarios pueden publicar fotos, videos e incluso transmitir en vivo.

Los viajeros usan la app para descubrir nuevos destinos y planear sus itinerarios en lugares fotogénicos, como el lago en la zona histórica de Shichahai de la capital, uno de los muchos sitios «daka» o de «visita obligada» donde Xiaohongshu está atrayendo aún más visitantes.

Un lunes reciente, la fotógrafa Li Geng, de 18 años, estaba de pie con una cámara colgada al cuello, ofreciendo sus servicios a los turistas que pasaban por allí, a quienes cobra 10 yuanes (1,47 dólares) por retrato.

A pocos metros de distancia, otros fotógrafos gritaban instrucciones a jóvenes vestidas con atuendos elegantes que levantaban los dedos en señal de victoria y arqueaban la espalda para la cámara.

Li le dijo a la AFP que la lucha por los clientes es dura, ya que muchos de sus competidores tienen una presencia significativa en las redes sociales, incluido uno que cuenta con 45.000 seguidores en Xiaohongshu y cobra precios más bajos por las fotos.

– Inspiración para viajar –

Los viajes nacionales en China alcanzaron niveles récord el año pasado, informó la agencia de noticias Xinhua en marzo, con más de 6.500 millones de trayectos, un aumento de más del 16% anual.

Mientras tanto, la base de usuarios de Xiaohongshu ha crecido a 350 millones de internautas activos mensuales, reportó en mayo la plataforma de análisis de datos Qiangua, frente a 300 millones un año antes.

La aplicación ha impulsado negocios menos conocidos y ha atraído a multitudes de turistas a lugares poco convencionales como Zibo, una tranquila ciudad industrial en Shandong, después de que sus brochetas de barbacoa marinadas y baratas se volvieran virales.

Xiaohongshu es ahora el primer lugar al que «muchos viajeros jóvenes» acuden en busca de inspiración, dijo Ming Yii Lai, consultora sénior de estrategia en Daxue Consulting.

La turista Mina Chen, quien visitaba la zona de Shichahai con su hermana, había planeado todo su viaje a Pekín siguiendo las recomendaciones de otros usuarios de Xiaohongshu.

«Ahora es indispensable (para mí)», dijo a la AFP esta estudiante de 20 años de la provincia de Hunan.

– «Refugiados» de TikTok –

Los viajes impulsados por Xiaohongshu han causado problemas, como el turismo excesivo en lugares que se han vuelto virales y una dependencia excesiva de las empresas en el tráfico de la plataforma, explicó Lai a la AFP.

Las publicaciones pagadas a blogueros gastronómicos «que alaban efusivamente a tiendas o destinos» también han generado quejas cuando sus recomendaciones resultan decepcionantes.

La app acaparó la atención mundial el año pasado cuando una propuesta del gobierno de Estados Unidos para prohibir la red social TikTok hizo que los usuarios estadounidenses, apodados los «refugiados», acudieran en masa a RedNote.

Además, ha sido noticia en las últimas semanas por sus preparativos para presentar de manera confidencial una oferta pública inicial en la bolsa de Hong Kong, según medios como el Wall Street Journal, que señaló que su debut en el mercado podría ser a finales de 2026.

La AFP se ha puesto en contacto con Xiaohongshu para obtener comentarios.

Las mujeres jóvenes de las ciudades más prósperas siguen siendo la base principal de usuarios de la aplicación, según Qiangua.

Pero también está ganando popularidad entre los sinohablantes en países como Malasia y Singapur, y no solo entre las jóvenes.

Ernest Phua, un jubilado de Singapur, recurrió a Xiaohongshu para planear viajes a Cantón y Yunnan en China, buscando «estrategias de viaje» en mandarín para encontrar recomendaciones.

«Si queremos saber cómo es realmente la vida en China» y qué les gusta hacer, comer y visitar a los locales, «Xiaohongshu tiene mucho contenido», afirmó.

Meng Jiaxuan, de 20 años, ataviada con su atuendo tradicional en Shichahai, contó que incluso había buscado en Xiaohongshu poses para su sesión de fotos.

«No importa lo que sea, simplemente lo busco en Xiaohongshu», defendió.

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