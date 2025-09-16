The Swiss voice in the world since 1935

Reducción de aranceles de EEUU a automóviles japoneses entra en vigor este martes

Una reducción de los aranceles estadounidenses sobre los automóviles japoneses entrará en vigor este martes, confirmó el lunes el Departamento de Comercio.

La medida llega mientras Washington implementa un reciente acuerdo comercial negociado con Tokio.

A partir del martes, los automóviles japoneses que ingresen a Estados Unidos tendrán un arancel del 15% en lugar del 27,5%. 

La medida supone un poco de alivio a los fabricantes japoneses respecto a los nuevos impuestos que el presidente Donald Trump impuso desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado. 

Trump lidera una ofensiva arancelaria en todas las direcciones dirigida principalmente a reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

A cambio de la reducción de este porcentaje de aranceles, similar al negociado con la Unión Europea, Japón se comprometió, según la Casa Blanca, a realizar inversiones por un valor de 550.000 millones de dólares en Estados Unidos. 

