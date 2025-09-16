Reducción de aranceles de EEUU a automóviles japoneses entra en vigor

Una reducción de los aranceles estadounidenses sobre los automóviles japoneses entró en vigor este martes, al tiempo que Tokio acogió con alivio la aplicación del acuerdo comercial negociado con Washington.

A partir de las 04H01 GMT, los automóviles nipones que ingresen a Estados Unidos tendrán una tarifa del 15% en lugar del 27,5%.

La medida supone un poco de alivio a los fabricantes japoneses respecto a los nuevos impuestos que el presidente Donald Trump impuso desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

«El gobierno acoge con satisfacción los esfuerzos realizados esta vez por Estados Unidos para la aplicación efectiva del acuerdo (…) del 22 de julio», declaró a los periodistas el principal portavoz japonés, Yoshimasa Hayashi.

Aunque el resultado supuso una victoria para Japón, los aranceles siguen causando perjuicio a las industrias del país. El gigante automovilístico Toyota declaró a AFP en un comunicado que esperaba que se redujeran aún más.

«Esperamos que el entorno que rodea a las industrias automovilísticas de Japón y Estados Unidos siga mejorando en el futuro, basándose en el comercio libre y abierto, incluyendo nuevas reducciones arancelarias», afirmó la empresa.

Desde que volvió a la presidencia, Trump lidera una ofensiva arancelaria dirigida principalmente a reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

A cambio de la reducción de este porcentaje de aranceles, similar al negociado con la Unión Europea, Japón se comprometió, según la Casa Blanca, a realizar inversiones por un valor de 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

