Reducción de jornada y cierre de universidades: medidas de Asia ante la amenaza energética

(Actualiza con medidas de India)

Bangkok, 10 mar (EFE).- La incertidumbre alrededor del suministro energético disparada por la guerra en Oriente Medio ha llevado a varios países de Asia, el continente más dependiente del estrecho de Ormuz, a emprender medidas para ahorrar combustible que van desde reducciones de jornada hasta el cierre de universidades, entre otras.

Ormuz, vía entre el golfo Pérsico y el de Omán por la que transita en torno al 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) global, es uno de los focos del conflicto, ante las amenazas de Irán a los barcos que transiten por el estrecho.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha advertido que golpeará «20 veces más fuerte» al país persa si Teherán lo bloquea.

Asia es el continente más afectado por la crisis, pues entre el 84 y el 90 % del crudo que sale por Ormuz tiene como destino el continente, a donde también llega el 83 % del GNL procedente de la crucial vía, según datos de Kpler y la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

El barril de petróleo se disparó por encima de los 100 dólares el lunes. Hoy, el Brent, el de referencia en Europa, se situaba en torno a los 92 dólares en la apertura, mientras el intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó hasta los 94,77 dólares por barril, tras comentarios de Trump de que la guerra podría acabar pronto, si bien luego insinuó lo contrario.

Aquí algunas medidas impulsadas en Asia para proteger su suministro:

Japón, Corea del Sur y China

En Corea del Sur, el presidente Lee Jae-myung ha urgido a imponer un límite al precio del combustible, una medida aplicada por última vez en el país asiático en 1997 y a la que Seúl podría recurrir esta misma semana, de acuerdo con lo afirmado por el jefe de Gabinete para Asuntos Políticos, Kim Yong-beom, en una rueda de prensa.

En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi ha afirmado ante el Parlamento que su Gobierno tomará medidas «antes de que sea demasiado tarde» para hacer frente al alza de los precios de los combustibles, sin anunciar por el momento acciones concretas.

La ministra de Finanzas nipona, Satsuki Katayama, apuntó tras la reunión de jefes económicos del G7 la víspera que Tokio está dispuesto a liberar reservas de crudo, si bien subrayó la necesidad de mayor cooperación entre los países del grupo para tomar este paso.

China, principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo -y también uno de los países asiáticos con más reservas de crudo y GNL-, afirmó este martes que adoptará las «medidas necesarias» para salvaguardar su seguridad energética y pidió garantizar suministros «estables y fluidos».

Así lo indicó este martes Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de Pekín, que recibe a través de Ormuz en torno al 45 % del petróleo que importa, desde Irán y otros países, y ha condenado reiteradamente los ataques a Irán de EE. UU. e Israel.

Sudeste Asiático

Filipinas ordenó reducir a cuatro días la jornada de varios departamentos del Gobierno, medida efectiva desde el lunes para ahorrar combustible.

En Birmania (Myanmar), la junta militar que detenta el poder raciona desde el sábado el combustible e impone restricciones a la circulación. Tailandia, uno de los países más dependientes de las importaciones, congeló durante 15 días los precios del diésel y anunció que se prepara para utilizar herramientas fiscales.

También ordenó teletrabajar al personal de oficinas gubernamentales no vinculadas a servicios públicos, y pidió a la población general «optimizar el uso de aire acondicionado» y «fomentar el uso de las escaleras» en lugar de los ascensores.

Sur de Asia

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el lunes medidas de austeridad, entre ellas el cierre durante dos semanas de escuelas y universidades y la reducción a cuatro días de la jornada de todas las oficinas gubernamentales.

Islamabad también ha recortado a la mitad la asignación de combustible para vehículos oficiales, a excepción de ambulancias, y ha solicitado a empresas públicas y privadas que garanticen que la mitad de su personal trabaje desde casa.

Bangladés también ha ordenado el cierre de todas las universidades hasta el fin del mes del Ramadán y ha establecido un protocolo de ahorro energético que incluye la regulación del uso de aires acondicionados y luz artificial.

En India, si bien el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh, aseguró esta semana que las importaciones fluyen sin problemas por rutas alternativas a Ormuz, dicho ministerio ordenó a las plantas maximizar la producción de Gas Licuado de Petróleo y entregar toda la producción a las comercializadoras estatales.

Asimismo, miles de restaurantes y hoteles advirtieron este martes que se encuentran al borde del cierre por la escasez comercial de Gas Licuado de Petróleo. Estados Unidos autorizó el pasado jueves una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar sean vendidos a refinadores indios. EFE

