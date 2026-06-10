El sector financiero suizo está en la mira por su elevado impacto climático

Vista aérea de la refinería Chevron El Segundo, una de las principales instalaciones de procesamiento de petróleo que hay en California, Estados Unidos. Mario Tama / Getty Images

Serie Suiza y las energías fósiles , Episodio 10: El sector financiero suizo ha invertido miles de millones de francos suizos en proyectos globales de combustibles fósiles que generan hasta 18 veces más emisiones que las originadas por la propia Suiza. Una iniciativa popular exige poner en marcha normas medioambientales más estrictas para las inversiones. ¿Qué revelan las estadísticas sobre el tema?

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El sector financiero helvético lleva años publicando informes climáticos, se fija objetivos de cero emisiones netas y promueve estrategias de sostenibilidad. Pero la comunidad de activistas sostiene que son esfuerzos voluntarios que son insuficientes, ya que las empresas basadas en Suiza causan daños medioambientales muy significativos en el extranjero. Muchas compañías siguen financiando empresas petroleras y gasísticas, así como comerciantes de materias primas y negocios en la industria pesada.

Los grupos de activismo aseguran que debe obligarse a los bancos, aseguradoras y fondos de pensiones a hacer mucho más por el clima y la naturaleza, para lograr que el sector financiero se vuelva realmente sostenible. En abril, grupos ecologistas como WWF y Greenpeace reunieron las firmas necesarias para poner en acción una iniciativa popular que quiere convocar a un referéndum nacional. La Asociación Suiza de Banqueros (ASB) reconoceEnlace externo que la propuesta está atendiendo a una inquietud real, pero estima que se ha orientado erróneamente.

Este artículo de carácter explicativo describe a dónde se están canalizando los recursos suizos en el negocio de los combustibles fósiles, cómo están dando seguimiento a estas inversiones las autoridades suizas y por qué la desmesurada huella de carbono que dejan las empresas helvéticas en el extranjero es un candente tema político.

Hasta 18 veces las emisiones de Suiza

Suiza es un peso pesado en las finanzas internacionales. En 2024, su banca gestionabaEnlace externo un volumen de activos del orden de los 9,2 billones de francos suizosEnlace externo (11,7 billones de dólares). Asimismo, administraba 2 billones de francos suizosEnlace externo (datos del 2026) en préstamos nacionales y transfronterizos, incluido el mercado de las hipotecas. Suiza es también un importante polo de financiación de seguros: las aseguradoras suizas tenían inversiones por 574.000 millones de francosEnlace externo suizos en 2021.

Un estudio elaborado por McKinsey en 2022, sustentado en cifras oficiales, estimó que los préstamos y acciones financiados por Suiza en sectores que utilizan intensivamente el carbono emiten entre 700 y 900 millones de toneladas de CO2 cada año, lo que equivale a entre 14 y 18 veces las emisiones de CO2 de Suiza en su propio territorio. Estas cifras excluyen los bonos del Estado y las transacciones que tienen lugar en los mercados de capitales, así que las emisiones totales reales podrían ser incluso mayores.

Ilustración: Kai Reusser, Swissinfo SWI swissinfo.ch

Por ley, las autoridades e instituciones gubernamentales deben supervisar los riesgos climáticos en los que incurre el sector financiero. El trabajo de seguimiento que se realiza es a través de la llamada «prueba climática» bienalEnlace externo que se basa en un método internacional conocido como PACTA.Enlace externo Es una herramienta de código abierto que apoya la tarea de los bancos de evaluar si las carteras de inversión están realmente alineadas con los objetivos climáticos globales, para ello, compara los activos físicos de las empresas que son sus clientes y sus planes de producción a cinco años, con los escenarios de transición climática previstos.

En 2024, un total de 145 instituciones participaron voluntariamente, lo que evidenció una exposición a los combustibles fósiles del 2,9% en bonos corporativos y del 2,2% en las acciones, teniendo al petróleo como la materia predominante.

Las inversiones corporativas colocan a Suiza en las 10 primeras plazas de la clasificación global por uso de combustibles fósiles

Un informe presentado por «Investing in Climate ChaosEnlace externo» en 2024, un sitio web especializado en revelar las carteras de combustibles fósiles de más de 7.500 empresas inversoras internacionales, concluyó que la inversión corporativa en acciones y bonos de combustible fósil suma 4,3 millones de dólares a nivel global.

Se trata de carteras que están en manos de fondos de pensiones, compañías de seguros, firmas de gestión de activos, fondos de cobertura, fondos soberanos, fondos de dotación y divisiones de gestión de activos de los grandes bancos comerciales.

Buena parte de las inversiones en empresas de carbón, petróleo y gas proviene de una comunidad inversora de origen estadounidense. Pero también quedó claro que los bancos, aseguradoras y empresas de pensiones suizos tenían activos relacionados con los combustibles fósiles por 80.000 millones de dólares en 2024.

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Pese a los modestos niveles de exposición de Suiza -están por debajo de la media mundial del 3,3%-, las carteras helvéticas han aumentado levemente desde el 2022. El grupo de analistas que realizó la prueba PACTA del 2024Enlace externo afirmó que persiste una brecha entre los compromisos de cero emisiones netas y las medidas «eficaces para el clima» que se observan, debido preponderantemente a que grandes flujos de financiación siguen dirigiéndose a la expansión del petróleo.

Datos proporcionadosEnlace externo por la oenegé alemana Urgewald evidencian que las cuatro principales empresas de inversión institucional están basadas en Estados Unidos: Vanguard (444.000 millones de dólares), BlackRock (430.000 millones de dólares), State Streen (184.000 millones) y Capital Group (173.000 millones).

El banco suizo UBSEnlace externo ocupa el lugar 15 a nivel global con inversiones por 48.400 millones de dólares en empresas como Exxon Mobil (3.300 millones de dólares), Chevron (3.000 millones de dólares) y Shell (1.900 millones de dólares). Los bancos y fondos de pensiones suizos también se mantienen como importantes fuentes de financiación de la expansión mundial de los combustibles fósiles.

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Inversiones multimillonarias del Banco Nacional de Suiza en empresas ligadas a los combustibles fósiles

A diferencia de la mayoría de los bancos centrales, el Banco Nacional de Suiza (BNS) es un gran inversor global en acciones. A finales del 2025, tenía invertido en divisas extranjeras un monto cercano a los 760.000 millonesEnlace externo de francos suizos. De este total, alrededor del 28%Enlace externo (equivalente a entre 190.000 y 200.000 millones de francos suizos) eran acciones. Una cartera que incluye participaciones en empresas ligadas a los combustibles fósiles, sobre todo en Estados Unidos, como Exxon Mobil.

El colectivo WAV, una oenegé que realiza investigaciones para una coalición climática conformada por la sociedad civil y la red activista «Unsere SNB coalition»Enlace externo, estima que las acciones del banco central vinculadas a los combustibles fósiles crecieron 17% entre 2024 y finales del 2025, año en el que totalizaron 17.880 millones de dólares (según datos oficiales y estimaciones). Lo anterior supone un incremento de 230 a 249 en el número de empresas vinculadas a los combustibles fósiles, lo que representa alrededor del 8% de la cartera total del BNS, según WAB.

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En su último informe de sostenibilidadEnlace externo, el BNS dejó claro que su cartera estaba vinculada a 11,9 millones de toneladas de carbono en 2025, lo que supone un crecimiento del 7,5% con respecto al 2024.

El BNS afirma que su mandato limitado -que consiste en garantizar la estabilidad de precios y evitar conflictos de interés- frena sensiblemente la capacidad real que tiene de priorizar los objetivos climáticos. Una postura que fue respaldada por el Parlamento suizo en abril del 2024, cuando votó a favor de que los mandatos climáticos explícitos quedaran fuera de la política monetaria.

Sin embargo, como resultado de reformas legales recientes, el Banco Nacional de Suiza (BNS) debe evaluar los riesgos financieros vinculados con el clima, especialmente en lo relativo a la estabilidad del sistema financiero suizo y publicar también informes periódicos.

El banco ha actualizado su estrategia de sostenibilidad y realiza cálculos de sensibilidad y pruebas de estrés que permiten evaluar los riesgos climáticos de sus inversiones, para ello se basa en los escenarios climáticos de la Network for Greening the Financial System (NGFS).Enlace externo

Los principios de política de inversión del BNS también dejan fuera a las empresas que violan los derechos humanos o que «causan sistemáticamente daños medioambientales severos».

10 centrales eléctricas y 20 millones de toneladas de CO2 anuales, dicen las oenegés

La Swiss Export Risk Insurance (SERV en inglésEnlace externo) es la agencia oficial de crédito a las exportaciones del Gobierno suizo. Su misión es asegurar a las empresas suizas contra impagos comerciales y riesgos políticos cuando exportan bienes o servicios. También ayuda a la obtención de préstamos bancarios que facilitan el comercio internacional.

También el seguro de exportación de SERV para las empresas vinculadas a proyectos de combustión fósil en el extranjero está bajo un creciente escrutinio. Un grupo de alrededor de 20 oenegés están acusando a las autoridades de apoyar centrales eléctricas en el extranjero a través de este seguro. Activistas protestaron frente a las oficinas de SERV en Berna, el pasado mes de febrero, reclamando que Suiza está incumpliendo los compromisos que asumió en la COP26 de terminar con la financiación de combustibles fósiles en el extranjero.

Activistas protestan en las instalaciones de Swiss Export Risk Insurance (SERV), en Berna, en febrero del 2026. Aseguran que Suiza está incumpliendo los compromisos que asumió en la COP26 de poner fin a la financiación de combustibles fósiles en otros países. Greenpeace

Las organizaciones manifestantes aseguran que SERV había concedido apoyo -provisional o total- a 10 centrales eléctricas de gas en el extranjero hasta el 2023. Estiman que estas centrales podrían estar generando casi 20 millones de toneladas de CO2 al año, que es la mitad de las emisiones que Suiza produce anualmente, así que piden que estos proyectos sean detenidos.

SERV insiste en que se ciñe a las reglas de la OCDE, que le permiten apoyar las exportaciones de centrales de gas, siempre que respeten algunos principios, como la sustitución del uso del carbón. Estas instalaciones «todavía son importantes para la producción de energía y para el progreso económico, especialmente en países en desarrollo y emergentes», dijo a Swissinfo Simon Denoth, vicepresidente sénior de Relaciones Públicas y Gubernamentales.

La agencia añade que ofrece una cobertura de seguro de 713 millones de francos suizos a tres centrales y tiene el compromiso de apoyar a otras más, por el equivalente a 440 millones de francos, que se ubican en Vietnam, Turkmenistán, Polonia, Arabia Saudí, Costa de Marfil y Senegal. Estos proyectos emitirían cerca de 20 millones de toneladas de CO2 al año.

SERV insiste también en que no apoya proyectos de carbón, petróleo o tuba, y enfatiza que está fortaleciendo la financiación verde en respuesta a la demanda que hay.

Más de 145.000 firmas

En abril, grupos activistas reunieron más de 145.000 firmas para apoyar una iniciativa popularEnlace externo que propone un «sector financiero suizo sostenible y con visión de futuro». Entre las voces a favor de la Iniciativa para una plaza financieraEnlace externo están personas políticas de todos los espectros, figuras de las finanzas y también representantes de la sociedad civil.

Afirman que las medidas voluntarias han sido un fracaso y las instituciones basadas en Suiza están causando daños medioambientales significativos en el extranjero al financiar, por ejemplo, la deforestación de selvas tropicales, la expansión de los negocios petroleros o la minería de carbón. Esta iniciativa fortalecería los compromisos climáticos y de biodiversidad en todas las cadenas de valor, incluidas las emisiones indirectas.

De aprobarse, quedaría prohibido financiar y conceder seguros a nuevas reservas de combustibles fósiles -o la expansión de las existentes-. Se requeriría también una nueva autoridad a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos y con facultades para imponer sanciones.

La Asociación Suiza de Banqueros aseguróEnlace externo que la propuesta aborda una inquietud genuina, pero con un enfoque equivocado, y considera que aportaría beneficios medioambientales limitados, al tiempo que pondría en riesgo las inversiones, el empleo y a la propia plaza financiera suiza.

ArgumentaEnlace externo que los bancos suizos ya están realizando una «contribución sustancial para tener un sector financiero sostenible» y añade que el impacto climático y sobre la biodiversidad tiene su origen en la economía real, no en las finanzas.

«El sector financiero puede apoyar las decisiones de las empresas y las personas ofreciéndoles financiación, pero no puede imponerles las decisiones que deben tomar», puntualiza.

Editado por Gabe Bullard/Veronica De Vore. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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